В Перми после резни в школе прооперировали пять человек

После нападения в школе №127 Перми пятерым пострадавшим пришлось делать экстренные операции, сообщает РИА Новости.

Хирургическая помощь понадобилась учительнице Наталии Шагуновой, сейчас она находится в реанимации в крайне тяжелом состоянии.

Операции также потребовались двум ученикам четверого класса. У одного - резаная рана шеи, у второго - резаная рана глаза.

Хирурги провели операции и двум подросткам 15-16 лет, предположительно, один из них - участник нападения. У них диагностированы множественные ранения.

Напомним, двое подростков, вооруженные ножами, проникли в школу сегодня утром. Они зашли в класс, где проходил урок, и устроили драку. В результате нападения пострадали 15 человек, 12 из них были госпитализированы. Возбуждено уголовное дело о покушении на убийство.