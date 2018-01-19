Юноши в футболках МЧС сняли ремейк на клип курсантов из Ульяновска

Юноши в фирменных футболках МЧС сняли пародию на скандальный клип, выпущенный ранее курсантами Ульяновского института гражданской авиации.

Видео выложено на портале YouTube. "В поддержку УВАУГА", - сообщается в подписи к ролику.

На кадрах молодые люди в интерьерах общежития танцуют с огнетушителем, тряпками и швабрами в футболках и бейсболках. В каком учебном заведении они обучаются, неизвестно.

Напомним, клип ульяновских курсантов вызвал большой резонанс. Приволжской прокуратуре пришлось провести проверку по этому факту, которая не выявила в действиях молодых людей "нарушений действующего законодательства РФ и внутренних уставов и правил института". Руководство вуза планировало отчислить 14 участников съемки, но за них вступился, в частности, губернатор региона Сергей Морозов.