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19.01.2018 18:33
Рубрика: Спорт

На сбор национальной команды вызваны 15 баскетболисток

Текст: Илья Трисвятский
Главный тренер женской национальной команды России по баскетболу немецкий специалист Олаф Ланге вызвал на февральский сбор 15 игроков. Девушки будут готовиться к матчам отборочного цикла чемпионата Европы 2019 года против Венгрии и Албании.

Вот на кого рассчитывает Ланге: разыгрывающие и атакующие защитники - Елена Беглова, Евгения Белякова, Виктория Завьялова (все - УГМК, Екатеринбург), Наталья Жедик, Ксения Левченко (обе - "Динамо", Курск); форварды - Анна Лешковцева (МБА, Москва), Анастасия Логунова ("Динамо", Курск), Раиса Мусина, Татьяна Петрушина (обе - УГМК), Мария Черепанова ("Надежда", Оренбург); центровые - Мария Вадеева, Татьяна Видмер (обе - "Динамо", Курск), Наталья Виеру (УГМК), Жосселина Майга и Ксения Тихоненко (обе - "Надежда"). В заявку на матч можно вносить фамилии не более 12 игроков.

План работы сборной России в первой половине февраля следующий: со 2-го по 9-е число - сбор на учебно-тренировочной базе в подмосковном Новогорске, 10-го - гостевой матч с Венгрией в городе Мишкольц, 11-го - возвращение в Москву и начало короткого трехдневного сбора все в том же УТЦ "Новогорск", 14-го - встреча с аутсайдером отборочной группы Албанией в пермском дворце спорта "Молот". На следующий день девушки снова прилетят в Москву и уже из столицы отправятся в расположение своих клубов.

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Напомним, что Ланге был назначен главным тренером нашей женской сборной после неудачи команды на чемпионате Европы-2017 в Чехии, где девушки под руководством Александра Васина финишировали лишь девятыми и не получили путевку на первенство мира 2018 года. Но если осенью прошлого года Ланге совмещал работу в сборной и УГМК, то теперь он - освобожденный специалист. Несколько дней назад немец покинул екатеринбургский клуб "по семейным обстоятельствам" (официальная формулировка пресс-службы БК УГМК).

Что касается ситуации в отборочном цикле, то россиянки в своем квартете "С" в ноябре 2017-го разгромили на выезде Албанию (122:37) и с большим трудом победили в Москве Литву - 64:62. Всего в квалификации образовано восемь групп по четыре команды в каждой, на Евро-2019 в Сербию и Латвию отправятся победители квартетов и еще шесть сборных, финишировавших на вторых местах с лучшими дополнительными показателями. 10 февраля в игре Венгрия - Россия определится единоличный лидер группы. Мадьярки тоже пока идут без поражений.

При Ланге россиянки в матче с Албанией побили целый ряд своих исторических рекордов. Главные из этих достижений: общее количество набранных очков в официальной встрече (122) и победная разница (плюс 85). Вполне вероятно, что в Перми при мощной поддержке болельщиков и эти новые рекорды получится отправить в архив.

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