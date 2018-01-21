Как минимум до апреля инфляция останется на беспрецедентно низком уровне - около 2,5 процента в годовом измерении, прогнозирует Банк России.

С сентября этот показатель не превышает 3 процентов. Он ушел ниже 4-процентного ориентира под влиянием гораздо более крепкого, чем ожидалось, курса рубля, рекордного урожая и снижения мировых цен на продовольствие. Так, за прошлый год товары с большой долей импорта в целом подешевели (например, бытовая техника, лекарства), а цены на продовольствие практически не выросли (+1,1 процента).

На фоне такой низкой инфляции реальные ставки остаются довольно высокими (текущая разница между ключевой ставкой и инфляцией превышает 5 процентов), хотя в номинальном выражении ставки уже на рекордно низких уровнях. Это сдерживает темпы роста кредитования и делает для компаний более "дорогими" ранее выданные кредиты в условиях, когда рост цен уперся в слабый спрос населения и бизнеса. С другой стороны, это поддерживает привлекательность банковских депозитов.

Влияние факторов крепкого рубля и хорошего урожая ослабевает. Банк России ожидает "корректировку" цен на плодоовощную продукцию, некоторого ускорения темпов роста цен производителей вслед за произошедшим увеличением нефтяных цен, а также дальнейшего восстановления потребительской активности. Все это (при отсутствии внешних шоков) приведет к постепенному восстановлению темпов роста цен до 4 процентов в течение этого года. В Банке России рассчитывают, что их динамика станет более плавной, если будет идти активное строительство теплиц (это уменьшает сезонные колебания) и сохранится пониженная волатильность курса рубля, достигнутая благодаря покупкам на "дополнительные" нефтегазовые доходы валюты в резервы в рамках бюджетного правила.