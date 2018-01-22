Пожар в селе Седельниково Омской области, в котором погибли пять детей, произошел из-за взрыва газового баллона. Это уже третья аналогичная трагедия в регионе за последний месяц.

- Сообщение о возгорании дома поступило в дежурную часть около часа дня по местному времени, - сообщил "Российской газете" представитель ГУ МЧС России по Омской области Денис Ахрамов. - Дежурный караул прибыл по указанному адресу спустя четыре минуты, пожару был присвоен второй ранг сложности.

Однако спасти находившихся в доме ребятишек огнеборцам не удалось.

По сухим деревянным перекрытиям пламя распространялось молниеносно - у дома рухнула крыша.

В огне погибли пятеро детей в возрасте от шести до восемнадцати лет. 52-летняя хозяйка дома доставлена в больницу с ожогами. Ее супруг и еще двое детей не пострадали.

Как стало известно, проживающая в доме семья была приемной и считалась благополучной.

- На месте происшествия работают следователи, - сообщила "Российской газете" старший помощник руководителя СУ СКР по Омской области Лариса Болдинова. - Уголовное дело возбуждено по статье 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).

Уже установлено, что в доме взорвался переносной баллон с газом, который занесли с мороза в теплое помещение. Отец семейства купил его на автозаправке.

Смертельная опасность от газового баллона особенно увеличивается в зимнее время при низкой температуре окружающего воздуха.

По сухим деревянным перекрытиям пламя распространилось молниеносно - у дома рухнула крыша

Если занести такой баллон в отапливаемое помещение, то происходит нагрев, сильное расширение газа, увеличение давления внутри баллона, в результате чего он лопается, и происходит взрыв...

Между тем

Это уже третий взрыв бытового газа в Омской области за последнее время. В декабре взрыв произошел в многоэтажке на улице 2-й Амурский проезд. Заселившаяся в новостройку семья готовила ужин при помощи переносного баллона - дом еще не был подключен к газу.

Из-за взрыва пришлось выселить весь подъезд - одна из стен рухнула.

12 января газовый баллон взорвался и в пятиэтажном доме по улице 5-я Кордная, 9. В результате частично обрушились балконы с фасада здания, в квартирах вылетели стекла, треснула стена. После хлопка возник пожар. При взрыве серьезно пострадала многодетная семья. Родители и четверо детей до сих пор находятся в больницах - врачи оценивают их состояние как крайне тяжелое. Квартира, в которой они проживали, полностью разрушена.

Чтобы помочь попавшим в беду, омичи собирают деньги и вещи. Оба происшествия причинили городу многомиллионный ущерб. Дома ремонтируют за счет омской администрации.

После взрывов в Омске объявили режим ЧС. Власти региона потребовали навести порядок на рынке продаж сжиженного газа. Надзорным органам поручили проверить все АЗС. Продажей и заправкой бытовых баллонов разной емкости для населения на территории региона занимаются десятки газонаполнительных станций.

Далеко не везде соблюдаются правильность заправки, контроль веса топлива и герметичность баллонов в установленном законом порядке, не говоря уже о том, что некоторые и вовсе не имеют права обслуживать население.