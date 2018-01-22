В Омске объявлен траур по погибшим при пожаре детям

В Омской области объявили день траура по детям, погибшим в результате взрыва газового баллона в селе Седельниково.

- На территории Омской области во вторник в знак выражения скорби по погибшим и соболезнования их близким и родным будут приспущены государственные флаги и отменены увеселительные мероприятия, -сообщила "РГ" пресс-секретарь главы региона Анастасия Гуливатенко. - Телерадиокомпаниям и учреждениям культуры рекомендовано в этот день отменить развлекательные передачи и мероприятия.

Напомним, сегодня двухэтажный деревянный дом, в котором проживала многодетная приемная семья, вспыхнул после хлопка газовоздушной смеси. При пожаре погибли пятеро детей. Мать доставлена в реанимацию с ожогами.

По версии следствия, взорвался переносной баллон с газом, который занесли с мороза в теплое помещение. Отец семейства купил его на заправке, принадлежащей индивидуальному предпринимателю. Возбуждено уголовное дело.

Это уже третья трагедия со взрывом баллонного газа в Омской области за последний месяц.