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22.01.2018 20:08
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

В Омске объявлен траур по погибшим при пожаре детям

Текст: Наталья Граф (Омск)

В Омской области объявили день траура по детям, погибшим в результате взрыва газового баллона в селе Седельниково.

В Подмосковье в жилом доме взорвался газ

- На территории Омской области во вторник в знак выражения скорби по погибшим и соболезнования их близким и родным будут приспущены государственные флаги и отменены увеселительные мероприятия, -сообщила "РГ" пресс-секретарь главы региона Анастасия Гуливатенко. - Телерадиокомпаниям и учреждениям культуры рекомендовано в этот день отменить развлекательные передачи и мероприятия.

Напомним, сегодня двухэтажный деревянный дом, в котором проживала многодетная приемная семья, вспыхнул после хлопка газовоздушной смеси. При пожаре погибли пятеро детей. Мать доставлена в реанимацию с ожогами.

По версии следствия, взорвался переносной баллон с газом, который занесли с мороза в теплое помещение. Отец семейства купил его на заправке, принадлежащей индивидуальному предпринимателю. Возбуждено уголовное дело.

Это уже третья трагедия со взрывом баллонного газа в Омской области за последний месяц.

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