Названа причина обрушения дома в Ивановской области

Одной из причин обрушения части жилого дома в городе Юрьевце Ивановской области стал подмыв фундамента грунтовыми водами, сообщает прокуратура региона.

В Ивановской области стали известны итоги экспертизы о причинах ЧП в пятиэтажном доме № 33а по улице Пушкина в городе Юрьевце, где в декабре 2017 года обрушился целый подъезд.

- По результатам технического обследования дома выявлено, что одной из причин обрушения стала просадка фундамента и грунтов основания части здания, в результате подмыва грунтовыми водами в совокупности с небольшим запасом несущей способности грунтового основания, - сообщили в прокуратуре.

Специалисты отметили, что у аварийного дома отсутствует дренажная система. Аналогичные проблемы выявлены у домов вдоль улиц Титова и Пушкина в Юрьевце.

По результатам проверки надзорное ведомство внесло представление главе Юрьевецкого муниципального района с требованием организовать работы по восстановлению систем приема дренажных вод и поверхностного стока.

По факту обрушения жилого дома в Юрьевце Пучежский межмуниципальный следственный отдел регионального СУ СКР возбудил дело по части 1 статьи 238 Уголовного кодекса (производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).

Как ранее сообщала "РГ", подъезд 40-квартирного дома в Юрьевце обрушился рано утром 22 декабря. Человеческих жертв при обрушении удалось избежать благодаря бдительности жителя дома Владимира Галочкина, который, услышав подозрительный шум, обратил внимание на трещины в стенах и вовремя разбудил соседей, которые успели покинуть свои квартиры за несколько секунд до обрушения.