СК возбудил второе дело о гибели пяти детей под Омском

Новости

Кравцов: Лидеры сборной РФ предварительно не приглашены на Олимпиаду 13:26
У берегов Аляски произошло мощное землетрясение 13:19
Песков развеял слухи про здоровье Лаврова 13:19
Суд приговорил соучастницу экс-министра финансов Подмосковья к 11 годам 13:10
Решение о прямой железной дороге Керчь-Симферополь примут в феврале 13:08
Собянин: Число ДТП с выездом на встречную полосу сократилось в Москве в 2,5 раза 13:06
Опубликован рейтинг самых популярных иномарок с пробегом в России 12:59
В Подмосковье для ликвидации пробок перепланируют 213 перекрестков 12:58
На Курском направлении сломалась "Ласточка" 12:41
Песков прокомментировал "удручающие новости" от МОК 12:41
Прокат фильма "Смерть Сталина" предложено перенести 12:39
Росалкоголь и производители опровергли сообщения о падении продажи водки 12:36
В Кремле надеются, что ситуация с Аном, Шипулиным и Устюговым прояснится 12:30
Аксенов назвал сроки открытия игорной зоны в Крыму 12:25
Песков: Москва не должна уведомлять Киев о передаче крымского вооружения 12:25
В Крыму пронумеруют все пляжи 12:22
На Кубани в мусорном контейнере нашли ребенка 12:15
Появилось жуткое видео схода лавины на курорте в Японии 12:14
В Сочи авария оставила без воды десять тысяч жителей 12:11
В Москве медведь отобрал у мальчика бутерброд с сыром 12:10
В Новой Зеландии нашли останки неизвестной науке гигантской летучей мыши 12:09
В Югре пассажиров эвакуировали из сломавшегося на морозе автобуса 12:01
Обвиняемый в теракте петербуржец обжаловал свой арест 12:01
Роскосмос запланировал 150 пусков к 2025 году 11:55
Шипулина, Ана и Устюгова не включили в список участников Игр-2018 11:48
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Почему западные СМИ назвали войну с Россией самоубийством
Почему западные СМИ назвали войну с Россией самоубийством
25 января в "РГ" обсудят закон о "черных списках" авиадебоширов
25 января в "РГ" обсудят закон о "черных списках" авиадебоширов
Задайте вопрос министру образования и науки РФ Ольге Васильевой
Задайте вопрос министру образования и науки РФ Ольге Васильевой
23.01.2018 11:22
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

СК возбудил второе дело о гибели пяти детей под Омском

Текст: Наталья Граф (Омск)
Следственный комитет возбудил еще одно уголовное дело по факту пожара в селе Седельниково, где погибли пятеро детей из приемной семьи.

Дело возбуждено в отношении оператора газозаправочной станции, где отец семейства заправлял газовый баллон. Следователи также допрашивают владельца АЗС и других работников.

- Они подозреваются в выполнении работ или предоставлении услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекших смерть двух и более лиц, - сообщила "РГ" старший помощник руководителя СУ СК по Омской области Лариса Болдинова.

Фото: Пресс-служба ГУ МЧС по Омской области
Причиной пожара под Омском с пятью погибшими детьми стал взрыв газа

По версии следствия, 39-летний оператор заправил газовый баллон с нарушением установленных норм безопасности, что привело к его детонации в теплом помещении.

Напомним, вчера двухэтажный деревянный дом, в котором проживала многодетная приемная семья, вспыхнул после хлопка газовоздушной смеси. При пожаре погибли пятеро детей. Мать доставлена в реанимацию в тяжелом состоянии с ожогами. Сегодня к ней вылетели врачи санавиации.

Предварительно установлено, что утром 56-летний отец приемных детей заправил на местной автозаправочной станции 12-литровый газовый баллон газовоздушной смесью, после чего занес его в помещение кочегарки своего двухэтажного жилого дома. Около 13 часов баллон взорвался и начался пожар.

Находящиеся на втором этаже дети в возрасте от 6 до 18 лет погибли. Их приемная мать была в бане и смогла спастись. Отца выбросило на улицу ударной волной. Еще двое детей в это время занимались в школе. Сейчас им оказывается психологическая помощь.

Сегодня в Омской области объявлен траур по погибшим детям. В ближайшее время семье пострадавших выдадут деньги из районного бюджета, чтобы они могли купить самое необходимое. На решение жилищного вопроса и оказание социальной помощи также будут направлены средства из резервного фонда регионального правительства.

При осмотре места происшествия изъяты элементы газового баллона и другие вещественные доказательства, назначены пожарно-техническая и судебно-медицинские экспертизы. Расследование уголовных дел продолжается.

Главное сегодня

Шипулина, Ана и Устюгова не включили в список участников Игр-2018
Пушков предложил Киеву заплатить взнос в Совет Европы за Москву
Прокат фильма "Смерть Сталина" предложено перенести
Британцы раскритиковали слова генерала о "враждебной России"
Россия улучшила позиции в рейтинге лучших стран мира