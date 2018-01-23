СК возбудил второе дело о гибели пяти детей под Омском

Следственный комитет возбудил еще одно уголовное дело по факту пожара в селе Седельниково, где погибли пятеро детей из приемной семьи.

Дело возбуждено в отношении оператора газозаправочной станции, где отец семейства заправлял газовый баллон. Следователи также допрашивают владельца АЗС и других работников.

- Они подозреваются в выполнении работ или предоставлении услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекших смерть двух и более лиц, - сообщила "РГ" старший помощник руководителя СУ СК по Омской области Лариса Болдинова.

По версии следствия, 39-летний оператор заправил газовый баллон с нарушением установленных норм безопасности, что привело к его детонации в теплом помещении.

Напомним, вчера двухэтажный деревянный дом, в котором проживала многодетная приемная семья, вспыхнул после хлопка газовоздушной смеси. При пожаре погибли пятеро детей. Мать доставлена в реанимацию в тяжелом состоянии с ожогами. Сегодня к ней вылетели врачи санавиации.

Предварительно установлено, что утром 56-летний отец приемных детей заправил на местной автозаправочной станции 12-литровый газовый баллон газовоздушной смесью, после чего занес его в помещение кочегарки своего двухэтажного жилого дома. Около 13 часов баллон взорвался и начался пожар.

Находящиеся на втором этаже дети в возрасте от 6 до 18 лет погибли. Их приемная мать была в бане и смогла спастись. Отца выбросило на улицу ударной волной. Еще двое детей в это время занимались в школе. Сейчас им оказывается психологическая помощь.

Сегодня в Омской области объявлен траур по погибшим детям. В ближайшее время семье пострадавших выдадут деньги из районного бюджета, чтобы они могли купить самое необходимое. На решение жилищного вопроса и оказание социальной помощи также будут направлены средства из резервного фонда регионального правительства.

При осмотре места происшествия изъяты элементы газового баллона и другие вещественные доказательства, назначены пожарно-техническая и судебно-медицинские экспертизы. Расследование уголовных дел продолжается.