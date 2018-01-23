Обвиняемый в теракте петербуржец обжаловал свой арест

Обвиняемый в подрыве бомбы в петербургском супермаркете на Кондратьевском проспекте обжаловал свой арест. Как сообщает Объединенная пресс-служба судов Северной столицы, апелляция будет рассмотрена 31 января в Санкт-Петербургском городском суде.

Взрыв в магазине "Перекресток" прогремел 27 декабря 2017 года. В результате травмы получили 18 человек, однако по счастливой случайности никто не погиб. На сегодняшний день все пострадавшие выписаны из больниц.

Следователи квалифицировали взрыв как теракт. Вскоре был задержан подозреваемый - 35-летний Дмитрий Лукьяненко. Он признался, что заложил бомбу в камере хранения супермаркета для привлечения внимания к организаторам и адептами психологических тренингов, которые когда-то посещал сам. Информацию о тренингах и фото взрывного устройства мужчина записал на две "флешки", которые спрятал в палках с колбасой.

До этого мужчину уже привлекали к ответственности за распространение наркотиков. В последний день 2017 года Калининский районный суд арестовал его на два месяца.