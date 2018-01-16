В Петербурге выписали последнего пострадавшего при взрыве в магазине

В петербургских больницах больше не осталось пострадавших от взрыва в супермаркете "Перекресток", прогремевшего 27 декабря. Как написала в своем Twitter вице-губернатор Северной столицы Анна Митянина, последний из них был выписан из Александровской больницы. Дальнейшее лечение он будет проходить дома с наблюдением в поликлинике по месту жительства.

Напомним, в результате взрыва бомбы, спрятанной в одной из ячеек камеры хранения магазина, различные травмы получили 18 человек. По счастливой случайности никто не погиб. Основные разрушения произошли в кассовой зоне, поэтому помимо покупателей пострадали кассиры, пробивавшие товары.

Взрыв квалифицировали как теракт. Вскоре был задержан его предполагаемый организатор. 35-летний мужчина ранее привлекался к уголовной ответственности за распространение наркотиков. Он рассказал, что заложил бомбу для привлечения внимания к организаторам и адептами психологических тренингов, которые когда-то посещал сам.

Информацию о тренингах и фото взрывного устройства мужчина разместил на двух флеш-накопителях, которые спрятал в палках с колбасой. Именно благодаря им его и нашли.