Премия "Золотой Орел": кому досталась престижная награда

В Первом павильоне киностудии "Мосфильм" проходит вручение 16-й Премии Национальной академии кинематографических искусств и наук России "Золотой Орел".

Церемония началась с того, что министр культуры Владимир Мединский зачитал приветствие президента РФ, в котором выражалась уверенность, что премию сегодня получат достойнейшие. Затем министр добавил от себя:

"Я с вашего позволения не буду называть конкретных фильмов из номинантов, из тех, что мне нравятся, потому что, если они победят, скажут, что это по указанию Министерства культуры, а, если проиграют - скажут, что министр ничего не понимает в кинематографе. Все номинанты замечательны, и все они являются соавторами абсолютного рекорда российского кино. Главный лауреат года - это весь российский кинематограф. Я бы хотел вам пожелать не останавливаться на достигнутом, ставить новые рекорды. Вы не просто достояние нашей страны, а - всего мирового кинематографа. Потому что то кино, которое вы делаете, гораздо выше среднемирового уровня. Оттого, что вы делаете его сердцем и душой. И поэтому мы любим наше кино".

Затем на сцену вышел ведущий церемонии Дмитрий Губерниев и напомнил о фильмах, которые вышли ровно 50 лет назад и стали любимыми и народными: "Щит и Меч", "Старая Старая сказка" и др. Он сказал о том, что тогда выбрать лучший фильм было, наверное, еще сложнее, чем сейчас.

Режиссера, артиста, продюсера, народного артиста Советского Союза Владимира Наумова, которому в декабре исполнилось 90 лет, зал приветствовал стоя.

Начали с телевизионных номинаций.

Первая номинация - лучший телевизионный фильм или сериал до 10 серий. Номинанты - "Анна Каренина", "София", "Торгсин". Победителем предсказуемо стала "Анна Каренина". Первый приз на "Мосфильме" вручен его гендиректору Карену Шахназарову.

Антон Златопольский напомнил, как 10 лет назад ВГТРК начал цикл экранизаций - с "Идиота" Владимира Бортко и поблагодарил Карена Шахназарова за особое видение такого произведения, как "Анна Каренина".

Номинация "Лучший телесериал" (более 10 серий). Номинанты "Мурка", "Оптимисты", "Таинственная страсть". Победил сериал "Оптимисты".

Валерий Тодоровский сказал так: "Мы очень любим этот фильм и вложили в него всю душу. Канал "Россия 1" пошел на определенный риск - проект экспериментальный, артхаусный... И мы рады, что киноакадемики это оценили".

"За год мне нужно был снять вдвое больше, чем я снимал за всю свою профессиональную биографию", - сказал Алексей Попогребский. - Но мне понравилось. Готов снимать еще!"

Номинация "Лучшая женская роль на телевидении". Представлены наши актрисы - одна другой лучше. Екатерина Климова "Торгсин", Дарья Мороз "Преступление", Елизавета Боярская "Анна Каренина". Выбрать трудно. Егор Корешков, который вручал приз, заметил, что каждая из них достойна этой награды. Награду получат Елизавета Боярская - наша новая Анна Каренина. Второй приз Шахназарову на "Мосфильме", кстати.

"Получить награду за роль Анны Карениной - вообще можно больше ничего не добавлять", - сказала актриса, получая приз.

У мамы Антона Златопольского и у мамы Елизаветы Боярской, как они сами признались со сцены, сегодня - дни рождения. "Золотые Орлы" станут лучшим подарком.

Сергей Пускепалис "А у нас во дворе", Максим Матвеев "Анна Каренина", Сергей Гармаш "Мурка" - вот претенденты на лучшую мужскую роль на телевидении. Сергей Пускепалис получает приз.

Напомним, что он сыграл сотрудника МВД в отставке в паре с Равшаной Курковой. Анатолий Малкин - продюсер Авторского ТВ (для компании это - первый такой проект) вышел получать приз вместо заболевшего актера, и сказал, что снимается второй сезон!

Спецприз "За беспристрастный взгляд за важнейшие события в мировой истории..." Антон Златопольский рассказал о человеке, который 50 лет назад начал изучать историю Нюрнбергского процесса, и его знания вошли в историю многих фильмов и сериалов. Историк, общественный деятель, юрист Александр Звягинцев получил приз из рук топ-менеджера ВГТРК. Он рассказал, что было снято по его материалам 11 документальных фильмов о Нюрнбергском процессе. И они все прошли неоднократно на каналах холдинга и были показаны в мире. "Пытался создать беспристрастную летопись, к которой журналисты, писатели, ученые, юристы обращались бы в поисках правды, а политики - в поисках предупреждения".

Номинация "Лучший неигровой фильм". Номинанты "Геннадий Шпаликов". Жизнь обаятельного человека", режиссер - Олеся Фокина, "Про Рок" - Евгений Григорьев. "Фабрика грез для товарища Сталина" - Борис Караджев. Олеся Фокина - ее фильм на этой неделе показали и в "РГ" получила "Золотого Орла".

В сентябре в Иваново будут проводить фестиваль самого длинного кино - телесериалов. Об этом рассказала генеральный директор кинофестиваля самого короткого кино "Короче" Светлана Дрига. Она вручила приз лучшему короткометражному фильму, по мнению киноакадемии, "Время жить, время умирать" (режиссер Михаил Поляков). "Товарищ верь, взойдет оно! Возьми билет, сходи на русское кино", - прочитал со сцены режиссер Михаил Поляков, получая статуэтку.

Какой из зарубежных фильмов стал лучшим в российском прокате? В тройке номинатов - "Ван Гог. С любовью Винсент", "Дюнкерк", "Ла-Ла-Ленд". Они - очень разные. Живопись и анимация, мюзикл и технологичный эпос. "Ван Гог. С любовью Винсент" - киноакадемики выступили как знатоки искусства живописи. Продюсер картины сказал, что, учитывая такую награду, они попросят кинотеатры возобновить прокат. Любопытно, что на "Оскар" этот фильм номинируется, как анимационный. Но на "Золотом Орле" в эту номинацию не попал. А лучшим анимационным фильмом стал "Два трамвая" режиссера Светланы Андриановой, снятый по стихотворению Осипа Мандельштама.

Нужно сказать, что в этом году "Золотой орел" приобрел некий оттенок шоу-бизнеса. В зале присутствуют Валерия и Иосиф Пригожин (мультфильм, где поет певица "Сказ о Петре и Февронии" также был в номинации, а Глюкоза вручила награду за лучшую анимацию.

Молодая номинация "Лучшие визуальные эффекты". На "Золотого орла" претендуют фильмы "Салют-7", "Викинг" и "Время Первых". Кстати, один из тех, кто вручает приз - иллюзионист - Николай Стрельников. Но фокуса не случилось. Награду получил фильм "Время Первых".

В номинации "Лучшая работа художника по гриму и пластическим спецэффектам" вперед вышли Петр Горшенин и Ольга Афиногенова за работу в фильме "Последний богатырь". Гримеры картин "Матильда" и "Викинг" остались без "Орла".

В номинации "Лучшая работа художника-постановщика" "золотая птица" прилетела к Сергею Февралеву и Юлии Макушиной, за их труд в картине "Анна Каренина. История Вронского". "Мосфильм" ликует в третий раз. На победу также претендовали художники-постановщики "Викинга" и "Матильды". А приз вручила генеральный директор Третьяковской галереи Зельфира Трегулова, которая напомнила, что в Третьяковке не так давно открыли кинотеатр.

Те же самые три фильма представлены и в номинации "Художник по костюмам". "Матильда" - у нее на "Золотом Орле" три возможности получить приз - не дождалась своего звездного часа. Впереди - Екатерина Шапкайц - фильм "Викинг".

Иосиф Пригожин и Валерия вручают приз за лучшую работу звукорежиссера. "Номинация нам близка по профессиональной принадлежности, чего уж там, про звукорежиссуру мы кое-что знаем..." - сказала Валерия. "Я люблю открывать конверты", - заметил Пригожин, и… вызвал на сцену звукорежиссеров фильма "Викинг" Владимира Литровника и Павла Дореули. Первый канал, при чьей поддержке делалась картина, реабилитирован.

Следом - приз "За лучшую музыку к фильму". Его получил Юрий Потеенко за фильм "Время Первых". Евгений Гальперин и Саша Гальперин ("Нелюбовь"), Анна Друбич и Павел Карманов ("Большой") отошли на второй план.

…Тем временем премия набирает обороты - чувствуется нервное ожидание зала: кто же победит в тех номинациях, которые больше всего будут обсуждать. В борьбу на церемонии вступила "Аритмия". Вместе с фильмами "Большой" и "Салют -7" эта картина претендует на "Лучший монтаж". "Без монтажа мы - не кино", - сказал Анатолий Мукасей, который вручал приз. Серик Бейсеу и Мария Сергеенкова за работу в фильме "Салют 7" получили награду.

Далее соревнуются операторы. Вот где выбор сделать очень непросто. Все - "богатыри", как на подбор. Алишер Хамидходжаев - "Аритмия", Игорь Гринякин - "Викинг", Михаил Кричман - "Нелюбовь". "Какой оператор - такое и кино", - продолжает коротко и по делу говорить Мукасей. Игорь Гринякин - победитель: "викинги" бряцают оружием!

Номинация "Лучшая мужская роль второго плана". Странно, но в ней все актеры и роли - первого плана. Владимир Ильин, который прекрасно сыграл в фильме "Время Первых", Евгений Миронов, "Карп отмороженный", Александр Самойленко, "Салют-7".

Киноакадемики выше всего оценили мастерство Владимира Ильина. Зал кричит "Браво!"

Ильин поблагодарил всю съемочную группу фильма. Назвал Евгения Миронова, Тимура Бекмамбетова, Дмитрия Киселева... И - молодец - напомнил, что работали и с режиссером Юрием Быковым.

Та же тенденция - актрис первого плана "выводить" на второй - и в номинации "Лучшая женская роль второго плана". Здесь Валентина Теличкина ("Большой"), Алиса Фрейндлих ("Карп отмороженный") и Анна Михалкова ("Мешок без дна"). "Золотого Орла" получает Алиса Фрейндлих. Жаль, она не приехала в Москву, но приз получил ее внук Никита Владимиров - он же продюсер фильма "Карп отмороженный".

"Лучшая мужская роль в кино". Александр Яценко ("Аритмия"), Евгений Миронов ("Время первых"), Владимир Вдовиченков ("Салют-7"). Наталья Белохвостикова, которая вручала статуэтку, сказала, что хочет, чтобы в этом конверте была фамилия, которая зазвучит так же громко, как и имена великих актеров Михаил Ульянов, Кирилл Лавров... Да-да, имя Евгения Миронова уже так и звучит.

Евгений Миронов, получая "Золотого Орла", напомнил, что в июне был председателем жюри "Кинотавра", где высоко оценил работу Александра Яценко...

"Лучшая женская роль". В номинации представлены Мария Неелова ("Карп отмороженный"), Алиса Фрейндлих ("Большой") и Ирина Горбачева ("Аритмия"). Гоша Куценко назвал "Золотого Орла" зорким и объявил... имя Ирины Горбачевой. Это - исторический момент, сенсация вечера. Выйти вперед в таком сильном "составе сборной" - просто нереально. "Мой папа сказал, что, скорее всего, ты награду не получишь, но ты номинирована с такими великими актрисами - это уже большая награда", - сказала Ирина Горбачева.

"Аритмия", "Нелюбовь", "Большой" - эти три картины представлены в номинациях "Лучший сценарий" и "Лучшая режиссерская работа". То, как переживает публика в зале, ощущается буквально на физическом уровне... Борис Хлебников и Наталья Мещанинова, Олег Негин и Андрей Звягинцев, Анастасия Пальчикова, - вот они, лучшие наши сценаристы. Но в чести именно в этот вечер оказалась Анастасия Пальчикова - фильм "Большой".

Борис Хлебников, Валерий Тодоровский, Андрей Звягинцев, чей фильм уже имеет шанс получить "Оскара". Три богатыря. Вручать награду пригласили обладателя трех "Золотых орлов" Сергей Маковецкого. Он признался, что у режиссеров очень нелегкий характер, но талант легким не бывает...

Андрей Звягинцев стал лучшим режиссером!

Режиссера нет на церемонии, но награду получает продюсер Александр Роднянский. Он сказал так: "Андрей Звягинцев не делает острые фильмы, он пристально вглядывается в человеческую природу. Он не верит, что люди просто бывают хорошими от рождения. Он знает, что каждым своим поступком и деянием человек ответит и перед Богом, и перед другими людьми. Роднянский также сказал, что Звягинцев не признает хэппи-энда, а стремится, чтобы, выйдя из зала, зрители думали о его героях и их судьбах. Надо признать - добавим от себя - что Звягинцеву это удается, герои его незабываемы.

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