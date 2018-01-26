У боевиков в Сирии обнаружили систему радиоэлектронной борьбы из Европы

Сирийские ополченцы, помогающие войскам правительственной армии Сирии, обнаружили у боевиков современную аппаратуру радиоэлектронной борьбы европейского производства, в частности, устройства для постановки помех и базовую радиостанцию. Об этом говорится в сообщении Российского Центра по примирению враждующих сторон.

Аппаратура была обнаружена в районе Эт-Танф, где бойцы отряда народного ополчения "Дамаск" обстреляли колонну из трех джипов, на которых вооруженные боевики двигались в сторону сирийско-иракской границы. В результате обстрела были уничтожены два автомобиля и пятеро боевиков.

В начале декабря российские военные отразили массированную атаку ударных беспилотников на авиабазу Хмеймим и военно-морскую базу Тартус. Дроны были оснащены спутниковой навигацией и аппаратурой для сброса бомб. В Минобороны РФ заявили, что боевики могли получить использованные при атаке инженерные решения "только от одной из стран, обладающих высокими технологическими возможностями".