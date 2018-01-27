Милош Земан не будет менять конституцию Чехии

"Это моя последняя политическая победа, - подчеркнул он. - После нее у меня уже не будет и ни одного политического поражения. Президент, согласно конституции, может получить только два (пятилетних) мандата. Я ни в коем случае не собираюсь инициировать изменение конституции".

Президент также сообщил, что действующий премьер-министр Андрей Бабиш, правительству которого недавно отказала в доверии Палата депутатов парламента, получит больше времени для создания нового кабинета министров, передает ТАСС.

"Не вижу причин, чтобы я шантажировал Андрея Бабиша предоставлением короткого срока для формирования правительства", - сказал Земан.

Следует напомнить, что нынешние президентские выборы стали вторыми в истории Чехии прямыми и всеобщими. Ранее такая формула была применена в 2013 году, а до этого главу республики избирал парламент.