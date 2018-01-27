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27.01.2018 22:56
Рубрика: Власть

Путин поздравил Земана с переизбранием

Текст: Кира Латухина

Российский лидер Владимир Путин направил поздравительную телеграмму Милошу Земану по случаю его переизбрания на пост президента Чешской Республики. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.

Итоги выборов, второй тур которых состоялся в субботу, 27 января, подтвердили высокий авторитет Земана как опытного и ответственного политика, претворяющего в жизнь интересы и чаяния чешского народа, подчеркнул Путин.

Фото: REUTERS/ David W Cerny
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Он отдельно отметил, что в России высоко ценят принципиальную позицию Земана по поводу развития дружественных российско-чешских отношений, взаимовыгодного сотрудничества двух стран в различных областях.

Путин подтвердил Земану готовность продолжить конструктивную совместную работу - и по двусторонней, и по международной повестке, а также пожелал Земану здоровья, благополучия и новых успехов на государственной службе.

Напомним, действующий президент Чехии набрал во втором туре выборов 51,36 процента голосов и опередил своего соперника - экс-руководителя Академии наук Иржи Драгоша, за которого проголосовали 48,63%. Общее число чехов, отдавших предпочтение Земану, составило 2,85 млн.

Инаугурация Милоша Земана намечена на 8 марта. Он уже заявил, что не намерен менять конституцию, чтобы получить возможность через 5 лет пойти и на третий срок.

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