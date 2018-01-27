Оба спасательных плота с "Востока" оказались пустыми

Спасатели подняли второй плот с пропавшего траулера "Восток". Как сообщает Интерфакс со ссылкой на источник в компании-владельце судна, людей не оказалось и на нем.

Собеседник агентства подтвердил, что оба найденных плота принадлежат пропавшему судну. Всего на "Востоке", по его словам, было четыре плота.

Рыболовное судно "Восток" следовало из порта Донгхэ Республики Корея в сахалинский порт Холмск. 24 января было получено сообщение о срабатывании аварийного радиобуя. "Восток" перестал выходить на связь. В район срабатывания радиобуя направились спасатели, но судно и членов экипажа обнаружить пока не удалось.

К поисковым работам привлечены 108 человек и 8 единиц техники, обследовано свыше 10 тысяч квадратных километров морской акватории.

Поиски судна продолжаются.