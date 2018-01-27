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27.01.2018 12:44
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Оба спасательных плота с "Востока" оказались пустыми

Текст: Инесса Доценко

Спасатели подняли второй плот с пропавшего траулера "Восток". Как сообщает Интерфакс со ссылкой на источник в компании-владельце судна, людей не оказалось и на нем.

Фото: Depositphotos.com
Обнаружены два плота с пропавшего в Японском море судна

Собеседник агентства подтвердил, что оба найденных плота принадлежат пропавшему судну. Всего на "Востоке", по его словам, было четыре плота.

Рыболовное судно "Восток" следовало из порта Донгхэ Республики Корея в сахалинский порт Холмск. 24 января было получено сообщение о срабатывании аварийного радиобуя. "Восток" перестал выходить на связь. В район срабатывания радиобуя направились спасатели, но судно и членов экипажа обнаружить пока не удалось.

К поисковым работам привлечены 108 человек и 8 единиц техники, обследовано свыше 10 тысяч квадратных километров морской акватории.

Поиски судна продолжаются.

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