Приморские власти опубликовали видео, на котором показаны события, происходившие на траулере "Восток" во время шторма.

Видно, что корабль покрыт льдом, сугробами и наледью, а за бортом бушует непогода.

За кадром слышен голос одного из членов экипажа, который описывает происходящее: "Так и идем в Зарубино. Я поднялся на мостик, потому что там заливает. Сейчас будем как-то прорываться". Далее моряк передает привет и говорит, что "как-нибудь прорвемся". На этом моменте видео заканчивается.

Напомним, что "Восток" направлялся из южнокорейского Донгхэ на Сахалин. 24 января судно перестало выходить на связь, в тот же день начались спасательные работы.

27 января поисковики нашли два плота с "Востока". Они были залиты водой, а людей в них не было. Ранее глава МЧС Владимир Пучков выразил уверенность, что экипаж, в составе которого 21 человек, жив.