Пучков: Уверен, что экипаж пропавшего "Востока" жив

Глава МЧС РФ Владимир Пучков рассказал, что в зоне поиска судна "Восток", пропавшего в Японском море, сейчас неблагоприятные метеоусловия, осложняющие операцию, передает РИА Новости.

Кроме того, Пучков выразил уверенность, что экипаж рыболовецкого судна жив. Всего на боту находится 21 человек. Среди них - уроженцы Челябинской и Свердловской областей, Красноярского края, Оренбурга, Запорожья, Молдавии и Азербайджана.

Напомним, о пропаже "Востока", следовавшего из южнокорейского порта Донхэ в порт Холмск на Сахалине, стало известно сегодня утром после того, как сработал аварийный радиобуй. В результате экипаж перестал выходить на связь.

К поискам пропавших приступил самолет Бе-200ЧС Хабаровского авиационно-спасательного центра МЧС России. Специалисты уже обнаружили буй и два спасательных жилета.