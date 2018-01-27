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27.01.2018 08:25
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Стало известно, когда ижевчане из рухнувшего дома получат жилье

Текст: Яна Шамаева (Ижевск)

Жильцы пятого подъезда дома № 261 по улице Удмуртской в Ижевске, который обрушился в ноябре 2017 года, получат новые квартиры в марте. Об этом сообщил глава Удмуртии Александр Бречалов.

Фото: РИА Новости
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- С 1 марта мы начнем расселение жильцов пятого подъезда, квартиры которых были утрачены. О конкретном алгоритме действий я пока не готов говорить, - пояснил Бречалов.

Напомним, в конце декабря прошлого года в дом уже заселили жителей первого, второго и третьего подъездов. Сейчас на месте продолжают укреплять и утеплять стены четвертой и пятой секций. Можно ли в них жить, станет известно в середине февраля.

Пятый подъезд многоэтажного дома по улице Удмуртской, в котором находилась 31 квартира, обрушился 9 ноября 2017 года. В результате трагедии под завалами погибли семь человек. В совершении преступления обвиняют 27-летнего ижевчанина. По версии следствия, в этот день он отсоединил шланг от газовой плиты, собрал свои вещи и уехал на дачу, где его потом и задержали. До 4 марта он будет находиться под арестом

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