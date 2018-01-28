В Приморье объяснили появление "последнего" видео с судна "Восток"

Появившееся в Сети якобы последнее видео с пропавшего траулера "Восток", которое накануне опубликовали власти Приморья, вероятно, было сделано на другом судне.

Как пояснили в администрации региона, ролик был получен агентом судна. По его словам, видеозапись сняли члены экипажа "Востока".

Однако детальный анализ материала показал, что видео не имеет отношения к пропавшему траулеру, пишет РИА Новости. Напомним, опубликованный ролик демонстрирует покрытый льдом корабль на фоне бушующего шторма.

При этом голос за кадром комментирует происходящее, поясняя, что "идем в Зарубино", судно "заливает" и необходимо "как-то прорываться".

Напомним, двигавшийся из южнокорейского Донгхэ на Сахалин "Восток" перестал выходить на связь 24 января. В рамках продолжительных спасательных работ 27 января были обнаружены два пустых плота с "Востока". Ранее глава МЧС Владимир Пучков заявил, что состоящий из 21 человека экипаж жив.