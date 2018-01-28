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28.01.2018 13:55
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Виновник пожара в омском общежитии проживал в нем нелегально

Текст: Наталья Граф (Омск)
Омич, подозреваемый в гибели пятерых человек во время пожара в общежитии Омского аграрно-технологического колледжа, был отчислен из учреждения две недели назад.

Как стало известно "РГ", он был отчислен из колледжа 10 января из-за плохой успеваемости. 23-летний студент зарекомендовал себя не самым лучшим образом. Он плохо учился, выпивал и постоянно прогуливал занятия. Несколько раз он брал академический отпуск, но так и не смог сдать задолженность. По правилам, после отчисления он должен был выселиться из общежития. Но ему было некуда идти.

Фото: Администрация Петрозаводского городского округа
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- Администрация пошла навстречу бывшему студенту и не стала выселять его в морозы, несмотря на неподобающее поведение, -сообщила "РГ" старший помощник руководителя СУ СКР по Омской области Лариса Болдинова.

Напомним, трагедия в поселке Новоомский произошла сегодня, в шестом часу утра. Проживающие в общежитии на улице Титова почувствовали запах дыма и выскочили в коридор. Дым шел из комнаты на четвертом этаже здания, где проживал одинокий молодой человек. Соседи выбили дверь и обнаружили его на полу без сознания, мебель в комнате уже была охвачена огнем. Комендант общежития вызвала пожарных. Жильцы пытались затушить огонь сами - но не справились. В панике люди накидывали на головы мокрые полотенца и выбегали на улицу.

- Девяносто человек смогли выбраться из горящего здания самостоятельно, - сообщил "РГ" представитель ГУ МЧС России по Омской области Денис Ахрамов. - 50 человек были спасены звеньями газодымозащитной службы, еще 10 жильцов спасатели эвакуировали при помощи автолестницы. Пожару был присвоен повышенный ранг сложности.

Во время тушения огня пожарные обнаружили тела пяти человек, проживающих в трех соседних комнатах на одном этаже: 35-летней женщины и двоих ее детей - 14-летнего мальчика и 12-летней девочки, а также двух их соседок. Они спали и задохнулись в дыму. Еще несколько жильцов общежития были госпитализированы в больницу с отравлением продуктами горения. Один из них до сих пор находится в коме.

Фото: depositphotos.com
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Следователи возбудили уголовное дело по статье 109 УК РФ - "Причинение смерти по неосторожности". По предварительным данным, причиной пожара стало воспламенение электроплиты, на которой 23-летний парень около 5 часов 20 минут утра стал готовить еду. Он находился в состоянии алкогольного опьянения, забыл, что не поставил сковородку и плеснул масло прямо на раскаленную плитку. Виновник случившегося выжил и в настоящее время находится в больнице.

В настоящее время надзорные органы выясняют, соблюдались ли в общежитии требования пожарной безопасности при эксплуатации здания. Уже известно, что в момент трагедии в здании не сработала система речевого оповещения о пожаре. Последний раз общежитие проверяли в 2017 году. Тогда же было установлено, что у пожарной сигнализации вышел из строя усилитель. Но отремонтировать его так и не успели.

По словам проверяющих, в общежитии проживали не только преподаватели техникума и учащиеся, но и сельскохозяйственные рабочие. Некоторые комнаты вообще сдавались в аренду посторонним людям. Почему руководство техникума "закрывало на это глаза", выясняют следователи.

Жильцы здания на время размещены в соседние общежития. С родственниками погибших работают психологи.

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