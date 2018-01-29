В Приморье завершили активную фазу поисков судна "Восток"

В Приморье в 20:00 по местному времени заявили о завершении активной фазы поисков пропавшего в Японском море судна "Восток".

Такое решение было принято в связи с "отсутствием надежды найти экипаж живым", передает РИА Новости со ссылкой на сотрудника спасательно-координационного центра "Владивосток".

Он пояснил, что теперь поиск траулера продолжат только проходящие мимо суда.

Ранее сообщалось, что в связи с пропажей "Востока" к работе были привлечены более ста человек и восемь единиц техники. Специалисты обследовали около 30 тысяч квадратных метров морской акватории.

Напомним, следовавший из Донгхэ (Южная Корея) в порт Холмск на Сахалине траулер "Восток" с 20 рыбаками на борту перестал выходить на связь 24 января. Это произошло после того, как сработал аварийный радиобуй.

Спустя несколько дней активных поисков спасатели обнаружили два пустых плота с "Востока".