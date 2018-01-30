Названы возможные причины пропажи судна "Восток" в Японском море

Среди вероятных версий ЧП с рыболовным судном "Восток", поиски которого ведутся в Японском море с 24 января, названы техническая неисправность траулера, плохие погодные условия, а также нарушение правил судовождения.

Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Дальневосточное следственное управление на транспорте.

Ранее сотрудники ведомства завели уголовное дело по части 3 статьи 263 УК РФ ("Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации морского транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц").

Напомним, траулер "Восток", следуя из южнокорейского порта Донгхэ на Сахалин с 20 членами экипажа на борту, перестало выходить на связь после того, как сработал аварийный радиобуй.

В ходе спасательно-поисковой операции с участием более ста человек и восьми единиц техники были обнаружили два пустых плота с "Востока".

В понедельник, 29 января, в связи с "отсутствием надежды найти экипаж живым" активная фаза поисковых работ была официально завершена.