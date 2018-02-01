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Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Суд признал взятки

Экс-губернатор Кировской области Белых приговорен к восьми годам колонии строгого режима
Текст: Владимир Федосенко
Российская газета - Столичный выпуск №7486 (23)
Пресненский районный суд Москвы признал виновным бывшего губернатора Кировской области Никиту Белых по всем пунктам обвинения и приговорил его к 8 годам колонии.
Экс-губернатор Кировской области Никита Белых обвинительный приговор выслушал стоя. Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС Экс-губернатор Кировской области Никита Белых обвинительный приговор выслушал стоя. Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС
Экс-губернатор Кировской области Никита Белых обвинительный приговор выслушал стоя. Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС

Белых был на судебном заседании в темных джинсах и почти черном свитере. Он опирался на трость. Его ввели в зал заседания под усиленным конвоем - четверо вооруженных мужчин и девушка-кинолог с овчаркой. Приговор он выслушал стоя, хотя судья предлагала ему это сделать сидя, учитывая состояние здоровья арестанта.

Фото: Илья Питалев/РИА Новости
Никита Белых в последнем слове не признал вины

В оглашенном судьей Татьяной Васюченко приговоре записано, что Белых, будучи должностным лицом, получил крупные взятки. Следствие доказало, что в 2012-2016 годах Белых лично и через посредников получил две взятки в особо крупном размере на общую сумму в 600 тысяч евро. Деньги взял за общее покровительство и попустительство по службе при осуществлении правительством Кировской области контроля за ходом реализации предприятиями АО "Нововятский лыжный комбинат" и ООО "Лесохозяйственная управляющая компания" инвестиционных проектов. Взяткодатели - предприниматели Альберт Ларицкий и Юрий Судгаймер.

"Судгаймер отметил в показаниях, что Белых обещал решать его проблемы с налоговой службой и прочие вопросы", - сказано в решении суда. В тексте приговора утверждается также, что вина Белых подтверждается показаниями других свидетелей. Белых вину не признал и в последнем слове просил суд вынести ему оправдательный приговор.

По мнению экс-губернатора, следствие и обвинение не смогли доказать его причастность к инкриминируемым преступлениям. Он также пытался доказать нелогичность доводов прокуроров, уверяя, что деньги ему передали на благотворительные цели и для укрепления экономики региона. Белых на суде заявил, что деньги он также просил у бизнесменов на поддержку избирательной кампании губернатора. Этой версии он придерживался с начала процесса.

Бывший губернатор Никита Белых признан виновным за взятки на общую сумму 600 тысяч евро

По данным следствия, первую взятку в 200 тысяч евро Белых получил в 2011-2012 годах через посредников от предпринимателя Альберта Ларицкого. Как считают в СК, незаконное денежное вознаграждение Белых потребовал после того, как способствовал согласованию заявок этих компаний на включение их инвестиционных проектов в перечень главных приоритетных инвестиционных проектов региона, и последующему предоставлению в аренду на льготных условиях лесных участков. А кроме того, Белых гарантировал Ларицкому общее покровительство.

Белых был пробыл в СИЗО 19 месяцев. Это время войдет в срок наказания. И на условно-досрочное освобождение он может рассчитывать только через три года заключения.

Только поздно вечером суд назначил Белых наказания в виде 8 лет лишения свободы и штрафу свыше 48 миллионов рублей.

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