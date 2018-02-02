Фото: В Брянске старую "Волгу" превратили в безумный хот-род

В Сети появились фото ГАЗ-24 "Волга", стараниями своего хозяина превращенной в эффектный хот-род. Снимки размещены в группе "Типичный Брянск".

Автора переделки явно вдохновил Ford Mustang - в стиле легендарной модели выполнены передняя и задняя части авто. Ну а свисающая с передка в виде улыбки цепь - чисто брянское усовершенствование. В раскраске авто комментаторы снимков увидели сходство с популярной в 90-е годы компьютерной игрой Carmageddon: лента наполнена ностальгией и воспоминаниями, а переделанную "Волгу" назвали "зомбокаром".

Автомобиль продается, и недорого - 53 500 рублей. Как следует из описания на сайте бесплатных объявлений, техническая часть выпущенной в 1981 году машины осталась без изменений: 2,4-литровый бензиновый двигатель мощностью 95 л.с., 4-ступенчатая МКПП, задний привод.