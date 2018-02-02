Роман Широков стал спортивным директором ФК "Химки"

Бывший капитан сборной России по футболу Роман Широков стал спортивным директором футбольного клуба "Химки", выступающего в ФНЛ. Об этом сообщается на официальном сайте "черно-красных".

В пятницу, 2 февраля, на стадионе "Арена Химки" состоялось представление нового руководства клуба. С этого дня генеральным директором химчан назначен Василий Иванов. Ранее он был директором училища №5 олимпийского резерва в подмосковном Егорьевске. Любители футбола помнят его по выступлениям за ЦСКА и "Зенит".

Широков же сам в 2007 году играл за "Химки" - именно оттуда он перешел в "Зенит", где его карьера пошла в гору. Роман попрощался с большим футболом в прошлом году, успев перед этим поиграть также за "Краснодар", "Спартак" и ЦСКА. А в сентябре прошлого года было объявлено о его назначении советником министра спорта Московской области Романа Терюшкова.