Из-за снегопада в Москве повалены более двух тысяч деревьев

Из-за сильного снегопада в Москве повалены более двух тысяч деревьев, сообщил мэр города Сергей Собянин в Twitter.

По оперативным данным, количество поваленных снегом и льдом деревьев перевалило за две тысячи. Пострадавших москвичей, к счастью, не добавилось. Все службы работают в максимально усиленном режиме. — Сергей Собянин (@MosSobyanin) 4 февраля 2018 г.

Ранее мэр рассказал, что в результате падения дерева и обрыва линии электропередачи погиб один человек, всего из-за стихии, по словам Собянина, пострадали пятеро человек.

Снегопад обрушился на Москву в субботу, 3 февраля, и продолжился до вечера воскресенья, 4 февраля. За первые сутки выпало 23 милиметра осадков (около 64 процентов месячной нормы), высота сугробов составила 43 сантиметра.

В воскресенье пробки на дорогах достигли 5 баллов из 10, согласно сервису "Яндекс.Пробки", хотя обычно в выходной день движение не затруднено.