На улицы Москвы вывели военную технику

Военные приступили к расчистке улиц Москвы от снега, сообщили в пресс-службе Западного военного округа.

- По обращению глав Калининского орайона Москвы и Красногорского района Московской области выделен личный состав и специальная техника из состава инженерной бригады и Семеновского полка. На уборку снега направлены до 100 военнослужащих, два грейдера и универсальная дорожная машина, - рассказал руководитель пресс-службы ЗВО полковник Игорь Мугинов.

В двухчасовой готовности находятся сводные отряды ликвидации последствий в Кантемировской и Таманской дивизиях, а также в военных частях и соединениях Брянской, Владимирской, Смоленской и Тульской областей.

Мощнейший снегопад накрыл столицу в субботу. Пострадали пять человек, повалено две тысячи деревьев, отменены сотни рейсов в аэропортах. На расчистке улиц задействовано 14,5 тысячи единиц уборочной техники. Из-за обрыва проводов в шести регионах ЦФО без света остались около 40 тысяч человек.