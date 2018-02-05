Видео: все тизеры и трейлеры киноновинок с прошедшего Супербоула

Сегодня ночью в США состоялся Супербоул LII, самый главный матч в американском футболе. "Филадельфия Иглз" обыграли "Нью-Ингленд Пэтриотс" со счетом 41:33, но кому какое дело?, Все, что нас в связи с этим событием интересует, происходило в перерывах между забегами мускулистых мужчин с мячиком странной формы в руках. А именно - тизеры разнообразных грядущих новинок кинематографа. Которые мы предлагаем вам прямо сейчас посмотреть.

Второй сезон "Мира Дикого Запада" (премьера запланирована на 22 апреля): андроиды-быки против автоматчиков и стекол.

Продолжение франшизы "Кловерфилд" от Джей Джея Абрамса, ранее известное как "Частица бога", внезапно было анонсировано как "Парадокс Кловерфилда" и не менее внезапно выпущено сервисом Netflix прямо сразу после Суперкубка. Заокеанским критикам из-за этого пришлось не спать всю ночь, и, возможно, поэтому тон первых рецензий не слишком дружелюбен.

Новые "Мстители: Война бесконечности" (в прокате с 3 мая): еще более могучие, взрывные, нешуточные и бегущие.

"Соло: Звездные Войны. Истории" (в прокате с 24 мая): киберпанк, громогласные речи, стильный саундтрек, футуристические поезда и начало приключений самых крутых контрабандистов далекой-далекой галактики.

"Мир Юрского периода 2" (в прокате с 7 июня): транспортные шары, поглаживания рептилоидов, ящерная стоматология и деструктив человечества. Трейлер оперативно появился в дубляже.

Плюс реклама того самого джипа от Джеффа Голдблюма.

"Касл-рок" (премьера запланирована на лето 2018 года) - новая порция карнавальной макабрической драматургии категории B от Стивена Кинга и Джей Джея Абрамса.

"Миссия невыполнима: Последствия" (в прокате с 26 июля): гонки на зависть Вину Дизелю, травмированный Том Круз, покалеченная фурнитура и очередной мировой заговор.

"Небоскреб" (в прокате с 12 июля: Дуэйн Джонсон с протезом, инфернально полыхающее здание, прыжки в пустоту и высокоэтажный оммаж "Крепкому орешку".

А вот - расширенная версия, с русскоязычным дубляжом.

"Джек Райан" (премьера запланирована на 31 августа): Джон Красински, шпионские прогулки, проблема мигрантов, бороды, ракеты и пистолеты.

"Тихое место" (в прокате с 5 апреля): лесные массивы, нагнетающий атмосферу дом, звуковые монстры и семейные ужасы мимики и жеста.

"Красный воробей" (релиз - 31 марта): Дженнифер Лоуренс в роли русской шпионки Доминики Егоровой томно переглядывается с Джоэлом Эдгертоном.