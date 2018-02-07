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Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В трех министерствах Дагестана начались обыски

Текст: Руслан Мельников (Махачкала)

В трех министерствах Дагестана появились сотрудники силовых структур, которые проводят обыски. Там также проходит выемка документов.

Фото: Следственный комитет РФ/ ТАСС
Экс-чиновники Дагестана отправлены под арест

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в силовых органах, внимание правоохранителей привлекли республиканские министерства образования, финансов и здравоохранения.

Как пояснил собеседник агентства, работу проводят "прикомандированные спецслужбы, а также группа прокуроров", которыми руководит замгенпрокурора Иван Сыдорук. Также сообщается о том, что после оперативных мероприятий не исключены задержания в министерствах.

Между тем ранее появилась информация о начавшихся обысках и выемке документов в управлении службы судебных приставов по республике Дагестан.

Справка "РГ"

В Дагестане силовики задержали врио премьер-министра республики Абдусамада Гамидова и его заместителей Шамиля Исаева и Раюдина Юсуфова, а также министра образования Шахабаса Шахова. Их доставили в Москву, где все четверо были арестованы. Высокопоставленные чиновники обвиняются в хищении бюджетных средств.

Ранее также были задержаны мэр Махачкалы Муса Мусаев и главный архитектор Махачкалы Магомед-Расул Гитинов.

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