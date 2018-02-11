В Оренбуржье семьям жертв крушения Ан-148 выплатят по миллиону рублей

В Оренбуржье семьи пассажиров разбившегося Ан-148 получат дополнительную материальную поддержку от региона. Им выплатят по миллиону рублей за каждого погибшего.

Такое решение принял губернатор региона Юрий Берг.

- Также родственникам будут произведены все выплаты в соответствии с федеральным законодательством - порядка двух миллионов рублей, - уточнили в пресс-службе правительства Оренбургской области.

Напомним, что самолет "Саратовских авиалиний", вылетевший сегодня в 14 часов 21 минуту из столичного аэропорта Домодедово в Орск, потерпел крушение в Раменском районе Подмосковья. На борту лайнера находились 65 пассажиров и шестеро членов экипажа. Все они погибли.

Указом губернатора Оренбуржья Юрия Берга 12 февраля в регионе объявлен день траура.

Для оказания психологической помощи близким жертв трагедии из Оренбурга в Орск направлены четыре бригады психологов Центра медицины катастроф. Кроме того, на базе городской больницы N4 города Орска для них обеспечено постоянное дежурство палаты интенсивной терапии. Также для родственников погибших открыты телефоны доверия: +73532774800, +73532308999.