Фото: Лорен Парсекян родила "Джесси Пинкману" дочь

38-летний американский актер Аарон Пол, Джесси Пинкман из "Во все тяжкие", стал отцом: супруга звезды Лорен Парсекян (Парсекиан) родила "Джесси" дочь.

О чем счастливый отец немедленно поделился в своем Instagram, запечатлев пятку младенца и коротко подписав "Сердце моё".

My heart Публикация от Aaron Paul (@glassofwhiskey) Фев 8, 2018 в 8:31 PST

В Instagram Лорен снимок семейного прибавления тоже появился. "Словами не описать, что сейчас творится в моем сердце", - сообщила девушка.

Оба фото завоевали тысячи, тысячи "лайков" и поздравлений.

🇮🇹🇮🇹🇮🇹🇮🇹🇮🇹 Публикация от Lauren Paul (@laurenpaul8) Июн 2, 2017 в 8:26 PDT

Актеры познакомились на фестивале музыки и искусств в долине Коачелла в Индио, Калифорния. 1 января 2012 года в Париже они обручились, а 26 мая 2013-года - поженились.

Лорен Парсекян - американская актриса, режиссер и продюсер армянского происхождения. На ее счету, в частности, документальное роуд-муви 2011 года Finding Kind.

Ранее муссировался слух, что Пол может появиться как минимум в камео в спин-оффе Breaking Bad, трагикомедии "Лучше звоните Солу".