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Фото: Лорен Парсекян родила "Джесси Пинкману" дочь

Новость 12.02.2018, 11:50 | Текст: Олег Усков

38-летний американский актер Аарон Пол, Джесси Пинкман из "Во все тяжкие", стал отцом: супруга звезды Лорен Парсекян (Парсекиан) родила "Джесси" дочь. 

О чем счастливый отец немедленно поделился в своем Instagram, запечатлев пятку младенца и коротко подписав "Сердце моё".

My heart

Публикация от Aaron Paul (@glassofwhiskey)

В Instagram Лорен снимок семейного прибавления тоже появился. "Словами не описать, что сейчас творится в моем сердце", - сообщила девушка.

Оба фото завоевали тысячи, тысячи "лайков" и поздравлений.

🇮🇹🇮🇹🇮🇹🇮🇹🇮🇹

Публикация от Lauren Paul (@laurenpaul8)

Фото: Jordan Strauss/Invision/AP
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Актеры познакомились на фестивале музыки и искусств в долине Коачелла в Индио,  Калифорния. 1 января 2012 года в Париже они обручились, а 26 мая 2013-года - поженились.

Лорен Парсекян - американская актриса, режиссер и продюсер армянского происхождения. На ее счету, в частности, документальное роуд-муви 2011 года Finding Kind.

Ранее муссировался слух, что Пол может появиться как минимум в камео в спин-оффе Breaking Bad, трагикомедии "Лучше звоните Солу".

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