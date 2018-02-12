Пожарных вызвали очевидцы, заметившие густой серый дым над крышей отеля. Первые подразделения прибыли на место в 13.14. После этого пожару присвоили второй уровень сложности, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС столицы. Прохожие рассказали, что к зданию отеля на проспекте Мира в течение нескольких минут прибыли все оперативные службы: спасатели, специалисты медицины катастроф, полиция. Прямо на месте организовали штаб пожаротушения. Прилегающие улицы Космонавтов и Бориса Галушкина сразу же оцепили. И проспект, и его дублер остановились в пробках, при этом к "Космосу" прибывала все новая техника. По предварительным данным, пожар начался в одном из гостиничных номеров, но частично захватил и другие помещения.

Тем временем со всех 25 этажей начали быстро выводить людей, в общей сложности эвакуировали около 230 человек. Эвакуация прошла довольно быстро. Как сообщили очевидцы, которые проезжали в это время по проспекту Мира, многие гости не успели даже взять верхнюю одежду из номеров. Им пришлось стоять на улице, просто завернувшись в одеяло. Однако скорость объяснялась заботой о безопасности постояльцев. В городском главке МЧС отметили, что в коридорах стоял достаточно плотный дым. Чтобы добраться до горевших помещений, спасатели применили автолестницу. В течение часа пламя удалось локализовать на 25 квадратных метрах, в 13.52 все потушили.

- Ущерб от возгорания сейчас оценивается, - рассказала "РГ" гостиничной управляющей компании Cosmos group Анна Иванова. - Сейчас можно сказать, что пострадало фойе 15-го этажа, где располагаются номера для гостей. Причины пожара пока выясняются.

Это первое громкое ЧП в истории "Космоса", построенного в конце 1970-х годов

В Cosmos group отметили, что почти сразу после инцидента постояльцев пригласили обратно в номера. Тем, кто квартировал на 15-м этаже, пришлось немного подождать, пока закончат работу пожарные дознаватели. Окончательный вывод о причинах возгорания сделают сотрудники судебно-экспертного центра столичного управления МЧС. Возможные версии пока официально не озвучивались.

Это первое громкое ЧП в "Космосе" за всю его историю. Правда, в прошлом году постояльцев отеля массово эвакуировали из-за анонимного звонка о взрывном устройстве, но сообщение "телефонного террориста" не подтвердилось.

Кстати

Здание "Космоса" построили в конце 1970-х годов специально для зарубежных гостей Олимпиады-80. Для возведения были привлечены эксперты из Франции. В отеле - 1777 номеров, 11 ресторанов, в том числе и панорамный на 25-м этаже, фитнес-центр и многочисленные конференц-залы. Объект входит в крупный гостиничный холдинг Cosmos group.