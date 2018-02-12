Назван новый авиаперевозчик на маршруте Москва - Орск

После крушения самолета Ан-148 "Саратовских авиалиний" на рейсах Москва - Орск - Москва саратовских авиаторов в ближайшие дни заменит другой перевозчик - "Ижавиа".

Как уже писала "РГ", власти региона ведут переговоры с российскими перевозчиками о передаче маршрута.

- Мы временно по просьбе наших коллег - "Саратовских авиалиний" - подменим их на рейсах между Орском и Москвой. До какого числа - все будет зависеть от них. Мы летаем пока не скажут "отбой". День, два, три - не могу сказать, - заявил "РГ" генеральный директор "Ижавиа" Александр Городилов.

Следует отметить, что после трагедии, произошедшей в воскресенье, все пассажиры рейса Орск - Москва сдали билеты. Однако рейс будет сохранен - в ближайшие дни регулярные перевозки пассажиров будут восстановлены.

Напомним, что самолет "Саратовских авиалиний", вылетевший сегодня в 14 часов 21 минуту из столичного аэропорта Домодедово в Орск, потерпел крушение в Раменском районе Подмосковья. На борту лайнера находились 65 пассажиров и шесть членов экипажа. Все они погибли.

Указом губернатора Оренбуржья Юрия Берга 12 февраля в регионе объявлен день траура.