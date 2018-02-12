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Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Власти Оренбуржья найдут нового перевозчика на рейс Орск - Москва

Текст: Валентина Зотикова (Оренбург)

Власти Оренбуржья найдут нового перевозчика на маршрут Орск - Москва. После крушения самолета в Подмосковье ведутся переговоры о передаче рейса, который осуществлялся "Саратовскими авиалиниями".

Фото: Максим Блинов/РИА Новости
Росавиация проведет проверку авиакомпании "Саратовские авиалинии"

Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на представителя правительства области. Жители Орска сдали все билеты на рейс в Москву, купленные заранее. Сейчас ведутся переговоры с крупными российскими авиакомпаниями. Рейс должен восстановиться в ближайшие дни.

Напомним, что самолет "Саратовских авиалиний", вылетевший в воскресенье из столичного аэропорта Домодедово в Орск, потерпел крушение в Раменском районе Подмосковья. На борту лайнера находились 65 пассажиров и шесть членов экипажа. Все они погибли.

Указом губернатора Оренбуржья Юрия Берга 12 февраля в регионе объявлен день траура.

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