Власти Оренбуржья найдут нового перевозчика на рейс Орск - Москва

Власти Оренбуржья найдут нового перевозчика на маршрут Орск - Москва. После крушения самолета в Подмосковье ведутся переговоры о передаче рейса, который осуществлялся "Саратовскими авиалиниями".

Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на представителя правительства области. Жители Орска сдали все билеты на рейс в Москву, купленные заранее. Сейчас ведутся переговоры с крупными российскими авиакомпаниями. Рейс должен восстановиться в ближайшие дни.

Напомним, что самолет "Саратовских авиалиний", вылетевший в воскресенье из столичного аэропорта Домодедово в Орск, потерпел крушение в Раменском районе Подмосковья. На борту лайнера находились 65 пассажиров и шесть членов экипажа. Все они погибли.

Указом губернатора Оренбуржья Юрия Берга 12 февраля в регионе объявлен день траура.