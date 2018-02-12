В Молдавии прекращена ретрансляция российских новостей

С понедельника в Молдавии больше не показывают российские телевизионные новости. Это сделано во исполнение так называемого закона о борьбе с российской пропагандой, который 12 февраля вступил в силу. В частности, прекращен показ новостных выпусков телеканалов "Первый", НТВ, РЕН ТВ, компании ВГТРК.

Соответствующий закон парламент Молдавии принял в конце прошлого года. Документ предписывал местным трансляторам под угрозой крупных штрафов изъять из программы "новостные и аналитические программы с военным и политическим содержанием, которые произведены в странах, не ратифицировавших Европейскую конвенцию о трансграничном телевидении". То есть, речь в законе шла в основном о России.

Президент Молдавии Игорь Додон не стал утверждать закон, написанный политическими оппонентами, а о решении не исполнять его заявили власти автономной Гагаузии. После отказа президента подписывать законопроект, визу на нем, с разрешения конституционного суда, поставил глава парламента Андриан Канду.

Выключение российских новостей, стоит заметить, не вызвало у молдавских телевизионщиков возмущения. Дело в том, что программы большинства российских телеканалов, включая "Первый", ретранслируются телекомпанией "Прайм", принадлежащей молдавскому олигарху Владимиру Плахотнюку - стороннику "евроинтеграции" Молдавии. Он контролирует местный парламент и является главным политическим противником президента Игоря Додона.