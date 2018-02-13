ЦИК распределил эфирное время между кандидатами

Центризбирком провел жеребьевку бесплатного эфирного времени на центральных радиостанциях и телеканалах между участниками кампании по выборам президента России.

Как отметила перед началом процедуры глава комиссии Элла Памфилова, право на бесплатный час для агитации имеют сами кандидаты и выдвинувшие их партии. Партийные представители, подчеркнула она, по сути получают больше времени, чем самовыдвиженцы, ведь партии в рамках выделенного им эфирного времени будут агитировать не за себя, а за своего кандидата.

Схема разделения эфирного времени, по словам секретаря ЦИК Майи Гришиной, выглядит следующим образом: половина времени идет на совместные агитационные мероприятия, партиям на ролики выделяется одна треть времени, все остальное идет на ролики кандидатов. "По существу, это совсем небольшой объем - где-то около 12 минут у каждого кандидата. Но кандидат партийный получает еще и партийное время, это порядка сорока минут на ролики. Тем самым у кандидата в порядке самовыдвижения объем для размещения рекламных роликов в четыре раза меньше, чем у партийного кандидата", - рассказала она.

Но не все партии решили воспользоваться этим преимуществом. Заявки на бесплатный эфир не подали "Коммунисты России" и "Российский общенародный союз". Их кандидаты Максим Сурайкин и Сергей Бабурин не получат дополнительных минут на предвыборные ролики в свою поддержку.

Единственный самовыдвиженец решил не участвовать в совместных агитационных мероприятиях в рамках бесплатного эфира. "Ранее штаб кандидата Путина Владимира Владимировича заявлял об отказе от бесплатного эфира, выделяемого для совместных агитационных мероприятий на каналах общероссийских организаций телерадиовещания, - сказала Памфилова. - Соответствующее заявление от уполномоченного представителя поступило в ЦИК России 10 февраля".

Как пояснил "РГ" Сергей Кабышев, доверенное лицо Путина, все положенное кандидату эфирное время на центральном телевидении будет занято агитационными видеоматериалами.

Период агитации на телевидении и радио продлится до 15 марта включительно

Секретарь ЦИК Майя Гришина уточнила, что речь идет только об эфире федеральных телеканалов. В субъектах Федерации все кандидаты будут представлены - лично или доверенными лицами, закон это допускает, учитывая количество региональных СМИ, предоставляющих бесплатный эфир.

На федеральных же каналах кандидат в дискуссии должен участвовать лично, кроме тех случаев, когда он болен или не может оставить служебные обязанности.

С учетом "отказников", бесплатное время для совместных агитационных мероприятий разыграли вчера в ЦИК двенадцать участников: Владимир Жириновский и партия ЛДПР, Павел Грудинин и партия КПРФ, Григорий Явлинский и партия "Яблоко", Борис Титов и Партия роста, Ксения Собчак и "Гражданская инициатива", Сергей Бабурин, Максим Сурайкин. Вместе они получат более 60 часов в эфире пяти центральных телеканалов и 36 часов на трех каналах общероссийского радио.

"Первый" начнет транслировать совместные агитационные мероприятия с 28 февраля. В них будут участвовать "каждый день все кандидаты одновременно". Ролики будут распределяться по графикам, которые вытянули представители избирательных штабов.

Больше всего каналов у ВГТРК: "Россия 1", "Россия 24", "Радио России", "Маяк" и "Вести ФМ", это более 100 часов эфирного времени для агитации за 17 рабочих дней. Кандидаты смогут поспорить на "России 1" в восьми выпусках программы Владимира Соловьева, которые будут выходить в эфир ежедневно в будни в 23.15 с 28 февраля по 15 марта. На "России 24" совместные агитационные мероприятия будут транслироваться с 19.00 до 20.00 по рабочим дням. На радио будут встречаться в одной программе по три-четыре участника в выпусках в 12.00 на "Вести ФМ", в 13.00 "Радио России" и в 14.00 на "Маяке".

На ТВЦ предвыборные дискуссии стартуют с 1 марта в 17.00, на ОТР - 27 февраля в 19.00.

Период агитации на телевидении и радио продлится до 15 марта включительно: из-за разницы во времени часть эфира на востоке страны выпадает на пятницу, 16 марта, последний день разрешенной агитации.