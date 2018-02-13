ЦИК распределил эфирное время между кандидатами

Как отметила перед началом процедуры глава комиссии Элла Памфилова, право на бесплатный час для агитации имеют сами кандидаты и выдвинувшие их партии. Партийные представители, подчеркнула она, по сути получают больше времени, чем самовыдвиженцы, ведь партии в рамках выделенного им эфирного времени будут агитировать не за себя, а за своего кандидата.
Схема разделения эфирного времени, по словам секретаря ЦИК Майи Гришиной, выглядит следующим образом: половина времени идет на совместные агитационные мероприятия, партиям на ролики выделяется одна треть времени, все остальное идет на ролики кандидатов. "По существу, это совсем небольшой объем - где-то около 12 минут у каждого кандидата. Но кандидат партийный получает еще и партийное время, это порядка сорока минут на ролики. Тем самым у кандидата в порядке самовыдвижения объем для размещения рекламных роликов в четыре раза меньше, чем у партийного кандидата", - рассказала она.
Но не все партии решили воспользоваться этим преимуществом. Заявки на бесплатный эфир не подали "Коммунисты России" и "Российский общенародный союз". Их кандидаты Максим Сурайкин и Сергей Бабурин не получат дополнительных минут на предвыборные ролики в свою поддержку.
Единственный самовыдвиженец решил не участвовать в совместных агитационных мероприятиях в рамках бесплатного эфира. "Ранее штаб кандидата Путина Владимира Владимировича заявлял об отказе от бесплатного эфира, выделяемого для совместных агитационных мероприятий на каналах общероссийских организаций телерадиовещания, - сказала Памфилова. - Соответствующее заявление от уполномоченного представителя поступило в ЦИК России 10 февраля".
Как пояснил "РГ" Сергей Кабышев, доверенное лицо Путина, все положенное кандидату эфирное время на центральном телевидении будет занято агитационными видеоматериалами.
Секретарь ЦИК Майя Гришина уточнила, что речь идет только об эфире федеральных телеканалов. В субъектах Федерации все кандидаты будут представлены - лично или доверенными лицами, закон это допускает, учитывая количество региональных СМИ, предоставляющих бесплатный эфир.
На федеральных же каналах кандидат в дискуссии должен участвовать лично, кроме тех случаев, когда он болен или не может оставить служебные обязанности.
С учетом "отказников", бесплатное время для совместных агитационных мероприятий разыграли вчера в ЦИК двенадцать участников: Владимир Жириновский и партия ЛДПР, Павел Грудинин и партия КПРФ, Григорий Явлинский и партия "Яблоко", Борис Титов и Партия роста, Ксения Собчак и "Гражданская инициатива", Сергей Бабурин, Максим Сурайкин. Вместе они получат более 60 часов в эфире пяти центральных телеканалов и 36 часов на трех каналах общероссийского радио.
"Первый" начнет транслировать совместные агитационные мероприятия с 28 февраля. В них будут участвовать "каждый день все кандидаты одновременно". Ролики будут распределяться по графикам, которые вытянули представители избирательных штабов.
Больше всего каналов у ВГТРК: "Россия 1", "Россия 24", "Радио России", "Маяк" и "Вести ФМ", это более 100 часов эфирного времени для агитации за 17 рабочих дней. Кандидаты смогут поспорить на "России 1" в восьми выпусках программы Владимира Соловьева, которые будут выходить в эфир ежедневно в будни в 23.15 с 28 февраля по 15 марта. На "России 24" совместные агитационные мероприятия будут транслироваться с 19.00 до 20.00 по рабочим дням. На радио будут встречаться в одной программе по три-четыре участника в выпусках в 12.00 на "Вести ФМ", в 13.00 "Радио России" и в 14.00 на "Маяке".
На ТВЦ предвыборные дискуссии стартуют с 1 марта в 17.00, на ОТР - 27 февраля в 19.00.
Период агитации на телевидении и радио продлится до 15 марта включительно: из-за разницы во времени часть эфира на востоке страны выпадает на пятницу, 16 марта, последний день разрешенной агитации.