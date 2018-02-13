Семья погибшего при крушении Ан-148 жителя Югры получит матпомощь

Семья вартовчанина Александра Сергошко, который погиб в авиакатастрофе Ан-148 в Подмосковье, получит матпомощь от администрации автономного округа. Соответствующее распоряжение подписала губернатор Югры Наталья Комарова.

Единовременную выплату в размере одного миллиона рублей получит мама молодого человека. Сам он, напомним, в последнее время жил в Санкт-Петербурге, но родственники его остались в Нижневартовске.

Самолет Ан-148 компании "Саратовские авиалинии", 11 февраля вылетевший в 14.21 из Домодедово в Орск, в 14.27 пропал с радаров. Позже стало известно, что он потерпел крушение в районе села Степановское Раменского района Московской области. Погибли все, кто был на борту, - 65 пассажиров и шесть членов экипажа. Причины трагедии выясняются.

Между тем

МЧС сообщает о завершении поисковой операции на месте крушения. К работе готова подключиться инженерная техника, которая займется подъемом крупных фрагментов, которые потом перевезут в Жуковский.