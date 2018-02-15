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Рубрика: Спорт
Проект: В регионах

"Зенит" усилился двумя футболистами сборной России

Питерский "Зенит" в четверг, 15 февраля, объявил о переходе из "Рубина" 25-летнего хавбека Магомеда Оздоева и 22-летнего защитника Эльмира Набиуллина. Соглашения с ними рассчитаны на 4,5 года, информирует официальный сайт "сине-бело-голубых".

Фото: Григорий Сысоев/РИА Новости
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"Рубин" для меня не чужой клуб, но "Зенит" есть "Зенит", и такие предложения поступают не каждый день. У нас в стране не так много команд, которые выигрывали Кубок и Суперкубок УЕФА. "Зенит" - гранд, стабильный клуб, который всегда борется за чемпионство. К счастью, "Зениту" и "Рубину" удалось договориться, решение было за мной. Я ответил положительно, мне хотелось перейти, попробовать себя в таком большом клубе", - рассказал клубной пресс-службе Оздоев.

"Я очень горд оказаться здесь, - отметил, в свою очередь, Набиуллин. - Для дальнейшего развития нужно двигаться дальше, ставить новые цели и прогрессировать. Нужен был толчок, и я решился на этот шаг".

Напомним, оба футболиста заиграны за сборную России. При этом Оздоев провел за национальную команду уже 12 матчей и забил один мяч.

В нынешнее межсезонье "Зенит" подписал также форварда "Тосно" Антона Заболотного, который, кстати, дебютировал в игре Лиги Европы с "Селтиком". В то же время в аренду отданы нападающий Артем Дзюба, защитник Иван Новосельцев (оба - в тульский "Арсенал") и хавбек Олег Шатов (в "Краснодар").

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