Илья Ковальчук: Важно было напрямую выйти в четвертьфинал

Знаете уже, что Словакия не выиграла у Словении в основное время, счет там после 60 минут игры был 2:2, и сборная России финишировала в группе первой?

Илья Ковальчук: Да, мне только что это подсказали.

Насколько важно для сборной России было по итогам предварительного этапа напрямую выйти в четвертьфинал?

Илья Ковальчук: Это очень важно. Все-таки лишняя игра - это лишняя нагрузка. С кем бы ни встречаться в первом раунде плей-офф, который мы проскочили - это трата сил, трата энергии, выплеск эмоций. В общем, здорово, что у нас в расписании получился еще один свободный от матча день. Потренируемся, подготовимся к четвертьфиналу. Ну и принципиально было победить соперников из США. Вообще, команды из Северной Америки, то есть Канада и США - хороший раздражитель, победы в играх с этими сборными на любом турнире, на любой стадии важны, придают положительных эмоций.

Показалось, что американцы против нашей команды играли грязновато… Согласны?

Илья Ковальчук: Да нет, почему грязно? Это все-таки хоккей. Они так играют всегда, мы к этому были готовы.

Николай Прохоркин, как и вы, сделал дубль, только раньше вас. Что скажете об игре Николая?

Илья Ковальчук:Коля играл здорово, он просто молодец. Дай Бог, это только начало. Сегодня он снова показал, что является классным хоккеистом. Надеюсь, и дальше Прохоркин будет на ведущих ролях.

Вы в курсе, что наши девчонки сегодня вышли в полуфинал, победив Швейцарию?

Илья Ковальчук:Да, конечно, знаю об этом. Постараюсь аккуратненько сказать: нашей женской сборной перед Олимпиадой устроили такое, что у девчонок сейчас очень высокая мотивация (Ковальчук имел в виду недопуск ряда игроков на Олимпиаду без внятного объяснения причин - прим. авт.). Я очень уважаю нашу женскую команду, переживаю за нее и хочу передать девушкам поздравления с попаданием в полуфинал!