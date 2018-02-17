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Рубрика: В мире

Руководители украинских СМИ заявили об уничтожении свободы слова в стране

Уровень угрозы свободе слова на Украине достиг критической отметки, поэтому уничтожение этой свободы нужно срочно остановить. Такое заявление сделали руководители и главные редакторы украинских СМИ в обращении к президенту Петру Порошенко.

"Применение физической силы к нашим коллегам, поджоги редакций, аресты, обыски, нападения военизированных формирований, атаки армии интернет-ботов, давление со стороны правоохранительных, фискальных и других органов - неполный перечень "аргументов" власти в диалоге со СМИ", - цитирует РИА Новости обращение.

Фото: Михаил Палинчак/ РИА Новости
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Подписанты, среди которых гендиректор медиахолдинга ZIK, гендиректор телеканала NewsOne, первый заместитель гендиректора канала "112 Украина" и шеф-редактор "Эра-Медиа", привели данные, согласно которым в 2017 году общественники выявили около 300 нарушений в сфере ограничения свободы слова в стране.

От Порошенко они потребовали не только остановить процесс давления на СМИ, но и "предоставить объяснения относительно вмешательства главы государства или его подчиненных в деятельность по выдаче лицензий, организации проверок". Отчета по всем имеющимся фактам нарушения свободы слова журналисты ждут и от генеральной прокуратуры.

Как напоминает агентство, только за последний месяц в стране в сфере СМИ произошло минимум два громких скандала. Сначала Украину покинул главный редактор издания "Страна.ua" Игорь Гужва, которому якобы угрожали на родине после возбуждения против него двух уголовных дел. А затем издание "Вести" пожаловалось на обыски в редакции, которые провели люди в масках, а также на распыленный в помещениях газ.

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