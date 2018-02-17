Шипулин поздравил сестру с олимпийским "золотом"

Российский биатлонист Антон Шипулин поздравил свою сестру Анастасию Кузьмину, выступающую за Словакию, с победой в масс-старте на олимпийском турнире в Пхенчхане-2018.

- Настя! Не писал ничего раньше, чтобы не сглазить. Умница! Поздравляю тебя! Золото! Три медали - фантастика! Сестра, ты лучшая!" - написал Шипулин в Instagram.

Анастасия стала первой биатлонисткой, которая завоевала "золото" на трех Олимпиадах подряд. Кроме того, на ее счету еще две награды Игр в Южной Корее - "серебро" в гонке преследования и индивидуальной гонке на 15 км.

Напомним, что Кузьмина посвятила вторую серебряную медаль своему брату, который не был допущен к участию в Олимпиаде.