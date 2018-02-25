Олег Знарок: Это был самый главный матч в моей жизни

Когда главный тренер российской сборной Олег Знарок вошел в зал для пресс-конференций, журналисты его встретили аплодисментами. И, пожалуй, впервые на этой Олимпиаде Олег Валерьевич перед камерами проявил эмоции - улыбнулся, победно вскинув два пальца вверх. Впрочем, даже добытое в драматичном финале "золото" не повлияло на словоохотливость Знарка. Как всегда, тренер был лаконичен.

Олег Знарок: Думаю, этим "золотом" Олимпийских игр я ответил на все ваши вопросы, господа журналисты.

Был в вашей жизни матч драматичнее?

Олег Знарок: Я вам скажу, что этот матч вообще для меня был самый важный в жизни. Поэтому о чем говорить.

Игроки рассказывали, что сегодня вы были очень спокойны. Это была маска?



Олег Знарок: Наверное, маска. Конечно, я сильно нервничал, но старался, чтобы игроки этого не видели.

Что думает тренер за две минуты до конца матча, когда команда проигрывает и получает удаление? Как принимали решение, кто выйдет на лед в такой ситуации?



Олег Знарок: Сложно сказать сейчас. Там за доли секунды нужно было принять правильное решение. Но все сложилось.

Тот факт, что все называли вашу команду фаворитами, являлся проблемой?



Олег Знарок: На Олимпийские игры собрались все очень добротные команды. Поэтому считать нас фаворитами изначально не имело смысла.

Просили молодых хоккеистов сыграть за Дацюка и Ковальчука, для которых это была пятая Олимпиада?



Олег Знарок: На этой Олимпиаде была именно команда. В которой один за всех и все за одного. Мы выступили командой, где все могли решить исход.

У вас есть силы на новый олимпийский цикл? Есть сейчас какое-то решение?



Олег Знарок: Нет. Я устал. К сожалению, вы мне не помогаете, господа журналисты. Поэтому я буду очень сильно думать по этому поводу.

Если не секрет, кто вам звонил после матча? С кем говорили по телефону?



Олег Знарок: Звонил Владимир Владимирович (Путин - прим. "РГ".) и Александр Дмитриевич Жуков. Поздравили с победой. Было очень приятно. Служим России.