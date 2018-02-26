В Череповце предложили увековечить местных чемпионов ОИ-2018

Все вологодские спортсмены вернулись из олимпийского Пхенчхана с медалями. В составе российской сборной по хоккею завоевали золотые награды и двое череповчан. Поскольку для хоккейного Череповца это первое олимпийское золото, достижение предложили увековечить на местной ледовой арене.

- Впервые в истории череповецкого хоккея два воспитанника ХК "Северсталь" стали олимпийскими чемпионами. Это Богдан Киселевич и Вадим Шипачев, - написал на своей странице "Вконтакте" вологодский губернатор Олег Кувшинников. - Предлагаю навсегда разместить олимпийские свитеры с фамилиями наших земляков под сводами Ледового дворца в Череповце.

За эту идею на данный момент проголосовало больше 2300 интернет-пользователей. Около 420 человек высказались против.

Всего же вологжане принесли в копилку сборной пять медалей (если считать хоккейное золото за одну). 21-летний лыжник Денис Спицов завоевал два серебра в командном спринте и эстафете, а также взял бронзу в индивидуальной гонке на 15 километров. Лыжница Анна Нечаевская в составе российской четверки стала третьей в эстафете.