Посол РФ выразил неудовлетворение риторикой главы британского МИД

Москва не удовлетворена заявлениями министра иностранных дел Великобритании Бориса Джонсона по ситуации в Сирии. Об этом замглавы дипломатического ведомства Алану Дункану сообщил посол России в Лондоне Александр Яковенко.

"Мы совершенно не удовлетворены теми заявлениями, которые делает их министр иностранных дел в парламенте в плане возложения всей вины за гуманитарную ситуацию в Сирии на Россию и другие страны", - цитирует РИА Новости Яковенко.

В то же время российский посол призвал Лондон использовать свое влияние на участников вооруженного конфликта в Сирии, чтобы обеспечить его деэскалацию. По словам Яковенко, его заверили в том, что "постараются сделать все от них зависящее" для организации "непосредственного контакта" с теми, кто "орудует на месте".

Агентство отмечает, что встреча дипломатов состоялась на фоне введения в Сирии так называемого режима гуманитарной паузы по условиям резолюции Совбеза ООН 2401. Россия объявила, что этот режим будет действовать с 27 февраля на территории Восточной Гуты с 9:00 до 14:00. Однако Великобритания раскритиковала такую инициативу, поскольку, как утверждает Лондон, данный интервал времени не соответствует положениям вышеназванной резолюции.