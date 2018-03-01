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01.03.2018 01:17
Рубрика: Легковые авто

Полноприводный Subaru Legacy вернется в Россию обновленным

Текст: Андрей Полухин
Очередная модель готовится к возвращению в нашу страну после некоторого перерыва, связанного с кризисом на авторынке.
Фото: Пресс-служба Subaru Фото: Пресс-служба Subaru
Фото: Пресс-служба Subaru

Вслед за Nissan Juke, Mitsubishi ASX и Hyundai Sonata в РФ вернется и полноприводный бизнес-седан Subaru Legacy. Причем уже не тот, что ушел из-за слабых продаж в 2014 году, а последнего, шестого поколения, да еще и в ресталийнговом виде.

Фото: Пресс-служба Kia.
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Чтобы представить новинку и рассказать об основных изменениях модели, российское представительство Subaru выпустило пресс-релиз аж на девяти страницах. И не удивительно, поскольку новая генерация получила амбициозную характеристику "Квинтэссенция дизайна и инженерного искусства", а вместе с ней - многочисленные обновления в экстерьере и интерьере, улучшение ходовых качеств и уровня безопасности, а также внедрение новых фирменных технологий Subaru.

Фото: Пресс-служба Subaru.

Взять только несколько моментов. Например, в новом Legacy будет использована система помощи водителю EyeSight - с адаптивным круиз-контролем, автоматическим экстренным торможением, предаварийным управлением акселератором, предупреждением о сходе из занимаемой полосы движения и приближении к разметке, а также активным контролем движения по полосе. В зеркало заднего вида встроена монокулярная камера, которая обнаруживает приближающиеся транспортные средства, оценивает дорожную обстановку и автоматически переключает дальний свет фар на ближний и наоборот - в зависимости от обстановки перед автомобилем. Автоматически изменяется при необходимости и направление света, чтобы улучшить видимость изгиба дороги в темное время суток.

Фото: Пресс-служба Audi
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"Инженерное искусство" проявилось даже в работе рычага селектора - переключение из одного положения в другое стало более плавным. Потрудились в Subaru и над плавностью хода автомобиля, а также над шумоизоляцией. Кроме того, как утверждают в компании, удалось повысить остроту ощущений от ускорения и при нажатии педали тормоза.

Фото: Пресс-служба Subaru.

Оснащаться новый Subaru Legacy будет бензиновым горизонтально-оппозитным 4-цилиндровым двигателем с многоточечным распределенным впрыском объемом 2,5 литра мощностью 175 л.с., бесступенчатой трансмиссией - клиноцепным вариатором Lineartronic и полным приводом.

Единственное, что не указано в многостраничном релизе, - список комплектаций и их цены. Они будут объявлены позже, ближе к намеченному на май старту продаж. Но, судя по всему, "квинтэссенция дизайна и инженерного искусства" обойдется поклонникам японского бренда в копеечку. Эксперты предполагают, что машина будет стоить далеко за 2 млн рублей.

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#Subaru