Названы победители киноантипремии "Золотая малина"

По испоконной традиции, накануне вручении главной кинематографической награды планеты "Оскар" (церемония пройдет завтра) в США случился ее шутливый "антагонист" - Razzie Awards, "Золотая малина". Сегодня названное бедствие обрушилось, позоря номинантов, уже в 38-й раз.

Перечень разного рода "токсичных отходов" минувшего года, оказавшихся, по мнению организаторов антипремии, наиболее отравленными, и тем победивших, обнародован на официальном сайте Razzie в виде веселого восьмиминутного ролика, где происходящее комментирует ягода-малина, для начало умело обезопасившая себя противогазом.

Отметим, что обошлось без необычайных откровений.

Прошибив своей неоспоримой пошлятиной и истерию спецэффектов, погоняющих спецэффектами другие спецэффекты, под названием "Трансформеры: Последний рыцарь", и очередную БДСМ-поделку "На пятьдесят оттенков темнее", и провальную "Мумию", и похабноватый ребут "Спасатели Малибу", в лидеры вышла анимационная лента "Эмоджи фильм". Памятная зачем-то посмотревшей ее общественности по большей части говорящими самоходными какахами.

Плюс к тому, что "Эмоджи" назван худшим фильмом года, антиприз стяжали сценарий мультфильма и постановщик данного опуса Тони Леондис. Еще одна "малина" ушла картине за худший "актерский дуэт".

По оценке устроителей Razzie Awards, царящее в "Эмоджи" как нельзя более наглядно демонстрирует, что именно с Голливудом сегодня "не так".

Худшим актером, с формулировкой "посредственно до абсурда", стал Том Круз - за свой выход в "Мумии", ленте, крах которой поставил под вопрос давно сулимый перезапуск всего классического бестиария студии Universal.

Худшей актрисой стал комик-многостаночник Тайлер Перри, сыгравший титульного персонажа в очередной главе своей травести-франшизы - под названием "Хэллоуин Мэдеи 2". Перри убедительно обошел и Лоуренс с ее "мамой!", и Уотсон с ее "Сферой", и даже Дакоту, простигосподи, Джонсон.

Худшим актером второго плана назван Мел Гибсон - за сиквел комедии "Здравствуй папа, Новый год!". Обойдя Бардема (за последних "Пиратов Карибского моря"), Кроу ("Мумия"), Дюамеля ("Трансформеры") и Хопкинса (они же).

Худшей актрисой второго плана стала Ким Бейсингер из сиквела "серой" серии, фильма "На пятьдесят оттенков темнее". Где сыграла старую (во всех смыслах) наставницу протагониста. Поборов на пути к победе Бутеллу ("Мумия"), Хэддок ("Трансформеры"), Хоун ("Дочь и мать ее") и Сарандон ("Очень плохие мамочки 2").

Чемпионом в номинации "Худшие ремейк, пародия или сиквел" стали все те же "Серые оттенки", сражавшиеся за победу с все теми же "Малибу", "Трансформерами", "Мумией" и Мэдеей.

"Золотая малина" (Golden Raspberry) была придумана в 1981 году. Антипремия присуждается по итогам голосования членов Фонда "Золотая малина" (GRAF - Golden Raspberry Award Foundation), в который входят пятьсот анонимных членов из двенадцати стран. Голосование проходит посредством почты.

Приз - пластмассовая малинка, покрашенная золотой краской. Стоимость "статуэтки" - менее пяти долларов (с налогами).