На сайт RG.RU
Специальный проект
Обсудить

Названы победители киноантипремии "Золотая малина"

Новость 03.03.2018, 14:45 | Текст: Олег Усков
Фото: twitter.com/RazzieAwards
Фото: twitter.com/RazzieAwards

По испоконной традиции, накануне вручении главной кинематографической награды планеты "Оскар" (церемония пройдет завтра) в США случился ее шутливый "антагонист" - Razzie Awards, "Золотая малина". Сегодня названное бедствие обрушилось, позоря номинантов, уже в 38-й раз.

Перечень разного рода "токсичных отходов" минувшего года, оказавшихся, по мнению организаторов антипремии, наиболее отравленными, и тем победивших, обнародован на официальном сайте Razzie в виде веселого восьмиминутного ролика, где происходящее комментирует ягода-малина, для начало умело обезопасившая себя противогазом.

Отметим, что обошлось без необычайных откровений.

Фото: kinopoisk.ru
"Кинократия" представляет номинантов "Оскара": кроме главного, часть 1

Прошибив своей неоспоримой пошлятиной и истерию спецэффектов, погоняющих спецэффектами другие спецэффекты, под названием "Трансформеры: Последний рыцарь", и очередную БДСМ-поделку "На пятьдесят оттенков темнее", и провальную "Мумию", и похабноватый ребут "Спасатели Малибу", в лидеры вышла анимационная лента "Эмоджи фильм". Памятная зачем-то посмотревшей ее общественности по большей части говорящими самоходными какахами.

Плюс к тому, что "Эмоджи" назван худшим фильмом года, антиприз стяжали сценарий мультфильма и постановщик данного опуса Тони Леондис. Еще одна "малина" ушла картине за худший "актерский дуэт".

По оценке устроителей Razzie Awards, царящее в "Эмоджи" как нельзя более наглядно демонстрирует, что именно с Голливудом сегодня "не так".

Худшим актером, с формулировкой "посредственно до абсурда", стал Том Круз - за свой выход в "Мумии", ленте, крах которой поставил под вопрос давно сулимый перезапуск всего классического бестиария студии Universal.

Худшей актрисой стал комик-многостаночник Тайлер Перри, сыгравший титульного персонажа в очередной главе своей травести-франшизы - под названием "Хэллоуин Мэдеи 2". Перри убедительно обошел и Лоуренс с ее "мамой!", и Уотсон с ее "Сферой", и даже Дакоту, простигосподи, Джонсон.

Худшим актером второго плана назван Мел Гибсон - за сиквел комедии "Здравствуй папа, Новый год!". Обойдя Бардема (за последних "Пиратов Карибского моря"), Кроу ("Мумия"), Дюамеля ("Трансформеры") и Хопкинса (они же).

Худшей актрисой второго плана стала Ким Бейсингер из сиквела "серой" серии, фильма "На пятьдесят оттенков темнее". Где сыграла старую (во всех смыслах) наставницу протагониста. Поборов на пути к победе Бутеллу ("Мумия"), Хэддок ("Трансформеры"), Хоун ("Дочь и мать ее") и Сарандон ("Очень плохие мамочки 2").

Чемпионом в номинации "Худшие ремейк, пародия или сиквел" стали все те же "Серые оттенки", сражавшиеся за победу с все теми же "Малибу", "Трансформерами", "Мумией" и Мэдеей.

"Золотая малина" (Golden Raspberry) была придумана в 1981 году. Антипремия присуждается по итогам голосования членов Фонда "Золотая малина" (GRAF - Golden Raspberry Award Foundation), в который входят пятьсот анонимных членов из двенадцати стран. Голосование проходит посредством почты.

Приз - пластмассовая малинка, покрашенная золотой краской. Стоимость "статуэтки" - менее пяти долларов (с налогами).

Мы в соцсетях:
ВКонтакте
Facebook
Telegram
Обсудить
#Голливуд
Фото: instagram.com/totdytv
Появились новые кадры и фото сериала Николаса Рефна 02.03.2018
Появились новые кадры из биографической картины о маньяке Теде Банди 02.03.2018
Трейлер: "Анон" - "Черное зеркало" с видом от первого лица 01.03.2018
#итоги года
Фото: www.kinopoisk.ru
Российские фильмы заработали в зарубежном прокате 44 млн долларов 01.03.2018
Самый продаваемым музыкантом 2017 года стал актер из "Игры престолов" 27.02.2018
Объявлены фильмы-обладатели премии за лучший звук 20.02.2018
#награды
Фото: kinopoisk.ru
"Прочь" и "Конь БоДжек" получили награды Гильдии сценаристов Америки 12.02.2018
Фото: 51-летняя Холли Берри "забыла" надеть на вручение премии трусы 16.01.2018
Фото: потолстевшую Эмилию Кларк заподозрили в сюжетной беременности 08.01.2018

Читайте также

Обратно на сайт

Рубрики

RSS
© 1998-2018 ФГБУ "Редакция "Российской газеты"
Интернет-портал "Российской газеты" зарегистрирован в Роскомнадзоре 21.06.2012 г. Номер свидетельства ЭЛ № ФС 77 - 50379.