Психическое заболевание обнаружили у подозреваемого в обрушении подъезда дома №261 по улице Удмуртской в Ижевске Александра Копытова. Об этом "РГ" сообщил источник в правоохранительных органах, знакомый с ситуацией.

- Копытову проводилась психолого-психиатрическая судебная экспертиза и она выявила у него психическое заболевание, - сказал собеседник.

По его словам, в связи с этим на ближайшем судебном заседании решится вопрос об изменении меры пресечения: Копытова по причине выявленного заболевания могут отправить на принудительное лечение. Сейчас он находится под арестом.

Напомним, взрыв в доме по улице Удмуртской произошел 9 ноября 2017 года. В результате трагедии под завалами погибли семь человек.

В совершении преступления подозревают 27-летнего ижевчанина, который, по версии следствия, в этот день отсоединил в своей квартире газовый шланг и уехал на дачу. Там его впоследствии и задержали.

Сейчас все уцелевшие подъезды злополучного дома признали пригодными для жизни. Часть ижевчан уже заехали в свои квартиры, остальные продолжают возвращаться.