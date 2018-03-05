Посольство Гватемалы в Израиле переедет в Иерусалим

Гватемала перенесет свое посольство в Израиле через два дня после аналогичного шага США.

"В мае этого года мы отпразднуем 70-летие Израиля. Мы окончательно перенесем свое посольство в Иерусалим", - заявил президент Гватемалы Джимми Моралес. Он добавил, что этим шагом его страна поддерживает народ Израиля, и выразил надежду, что другие страны поступят так же.

ТАСС напоминает, что в декабре прошлого года Дональд Трамп распорядился начать подготовку к переносу американского посольства из Тель-Авива в Иерусалим. В конце февраля этого года начальник пресс-службы госдепа Хезер Науэрт сообщила, что площадь дипломатического представительства США в Иерусалиме к концу 2019 года будет расширена.