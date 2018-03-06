Спутники зафиксировали активность на ядерном объекте в КНДР

Американские спутники зафиксировали признаки активности на одном из реакторов в КНДР.

На снимках, датированных 25 февраля, видны клубы водяного пара и растаявший лед на реке около объекта. Это значит, что страна возобновила производство плутония для своей ядерной программы, сообщает РИА Новости со ссылкой на портал 38 North.

Также отмечается, что на юге Йонбёна разбит военный лагерь с увеличенным числом персонала. Напомним, ситуация на Корейском полуострове резко обострилась в прошлом году, после того как Пхеньян провел целую серию ракетных пусков, а также ядерное испытание. В декабре Совбез ООН ввел в отношении КНДР новые санкции.