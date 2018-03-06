В Женеве назван лучший автомобиль Европы

Кроссовер Volvo XC40 признан лучшим автомобилем Европы. Это первая победа шведской компании в авторитетном конкурсе Car of the Year за 54 года его проведения и лишь вторая - для представителей сегмента SUV.

Итоги Car of the Year 2018 были традиционно подведены накануне открытия представительного автосалона в Женеве - первого моторшоу континентального масштаба в нынешнем сезоне.

Жюри, в которое входят 60 автомобильных журналистов из 23 стран Европы, включая Россию, отобрали сначала 37 новинок авторынка, затем определили шорт-лист из семи претендентов, а теперь вынесли окончательное решение. Для этого у каждого из судей было 25 баллов, которые они распределяли между финалистами. В результате Volvo XC40 набрал 325 очков, хэтчбек Seat Ibiza - 242, седан BMW 5-series - 226, фастбек Kia Stinger - 204, хэтчбек Citroen C3 Aircross - 171, седан Audi A8 - 169, а кроссовер Alfa Romeo Stelvio - 163.

Напомним, автомобиль официально представили только в сентябре 2017 года. Это самый маленький кроссовер бренда, который построен на новой модульной платформе CMA (Compact Modular Architecture) - компактной версии зарекомендовавшей себя "архитектуры" SPA (Scalable Product Architecture). XC40 на 26 сантиметров короче стоящей на ступень выше в модельном ряду модели XC60, но только на 3 мм ниже ее. Обращает на себя внимание довольно вместительный багажник - 460 литров, который называют рекордным в классе компактных SUV.

Салон Volvo XC40. Фото: Пресс-служба Volvo.

Первые Volvo XC40 получили полный привод и два двухлитровых турбомотора на выбор - 190-сильный дизельный D4 или бензиновый T5 с отдачей в 245 л.с. Оба работают с восьмидиапазонным "автоматом". Затем в линейке - по крайней мере, в европейской - появятся SUV с моноприводом, гибридная и электрическая версии, а также с новым трехцилиндровым мотором.

Уже известно, что в базовое оснащение XC40 для России войдут зеркала с обогревом и электроприводом, сигнализация, климат-контроль, мультимедийная система, система мониторинга давления в шинах и экстренного оповещения.

Ожидается, что прием заказов на лучший автомобиль Европы начнется уже в марте. Чуть позже подъедут и сами автомобили - их станут производить для нашего рынка в Бельгии.

В 2017 году конкурс Car of the Year выиграл Peugeot 3008, в 2016-м - Opel Astra.